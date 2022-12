La Corte costituzionale italiana plaude al mandato per il vaccino contro il Covid

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 dicembre 2022 – 20:10

Roma, 1 dicembre (EFE) Il parere di chi si oppone al vaccino.

In risposta alle lamentele di molte persone che avevano perso il lavoro o avevano avuto il blocco dello stipendio per essersi rifiutate di vaccinarsi, il tribunale ha ritenuto “non irragionevole o sproporzionato” l’obbligo del governo imposto entro la primavera del 2021. Pubblicato dal suo ufficio stampa.

La decisione è arrivata lo stesso giorno della scadenza entro la quale le persone potevano citare i motivi per non farsi vaccinare. Ora, se non completano la giustificazione, devono pagare una multa di almeno 100 euro.

Il decreto, approvato dall’allora presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, è stato accolto con polemiche da una vasta gamma di persone che hanno organizzato proteste in linea con altri paesi europei come la Francia.

Nonostante le sanzioni, quasi due milioni di italiani si sono rifiutati di rispettare il mandato, provocando un’interruzione dello stipendio e del lavoro che non è continuata fino al 1 novembre, quando un nuovo esecutivo guidato dall’estrema destra Giorgia Meloni ha anticipato la data di scadenza del regime. .

Quindici giudici costituzionali si sono riuniti oggi per determinare la legalità della mossa, interrogando in undici cause giudiziarie uno psicologo che è stato sospeso nonostante avesse affermato di poter assistere i pazienti elettronicamente.

In tal senso, considerano, per motivi pratici, “la questione dell’impossibilità di svolgere il proprio lavoro per gli operatori sanitari che non rispettano l’obbligo di vaccinazione, quando non ci sono contatti personali”.

Il tribunale si era già pronunciato nel 2018, molto prima dello scoppio della pandemia di coronavirus, a favore della vaccinazione obbligatoria se fossero soddisfatte tre condizioni: migliorare la salute dell’individuo e della società, se le conseguenze fossero tollerabili e, in caso di ulteriori e danni imprevisti, è stato fornito un equo risarcimento. EFE

