La Corte Nazionale vuole un altro spazio per l’amministrazione della giustizia

La Corte nazionale di giustizia cambierà sede. Questa è l’unica cosa certa. Resta incerto dove si trasferiranno i giudici, le camere, i fascicoli e circa 256 funzionari. Almeno questo è quello Il capo dell’organizzazione, Ivan Sakesella.

Il giudice indica che un’opzione è costruire Precedente Unasur, situata al centro del mondo, che da maggio 2020 è tornata a stato Dopo essere stato abbandonato per circa un anno e dopo un’indagine formalità.

Il 20 agosto Sakesella. Il Presidente del Consiglio giudiziario, Maria del Carmen MaldonadoE altri funzionari hanno visitato l’edificio che ospita la sede di Confederazione delle nazioni sudamericane (UNASUR). La semplice possibilità di portabilità ha causato la carica degli avvocati in Corte nazionale.

Nel social network Twitter è apparso il fastidio Commenti critica alla decisione potenziale.

Avvocato Lorena Grillo È stato uno di quelli che hanno reagito. “È sbagliato farlo. Non dovrebbero solo vedere le condizioni dell’edificio, ma che ne dici? Utenti? Come ci vanno? Come si esce da lì? pubblico 3 del mattino (come è la norma per un’udienza di tribunale), senza macchina, impossibile e pericoloso per tutti? Pensaci”, è stato il messaggio che ha inviato a Saquicela.



Il capo della giustizia ha insistito che nulla fosse specificato. È una delle opzioni che ha fatto Presidente della Repubblica Guillermo LassoSu richiesta dell’autorità.

Gente che viene dalle province, uno sta progettando, l’altro viene il giorno prima. Ivan Sakesella, Presidente della Corte Suprema

Sono arrivate anche obiezioni da Unione Nazionale degli Avvocati e Ordine degli Avvocati di Pechincha, che ha rilasciato un comunicato. Essi “respingono totalmente questa affermazione in quanto inappropriata, incoerente, costosa e sciocca, poiché un tale cambiamento porterebbe gravi difficoltà al Cittadinanza in genere”.

Mercoledì ha incontrato Sakisila Yolanda Yubangi, presidente dell’Ordine degli avvocati di Pichincha. Lo ha spiegato in un sondaggio condotto da lei unione Hanno espresso quanto raccolto nella dichiarazione. La giustificazione di Sakisila l’ha lasciata calma perché: “Questa faccenda non è stata decisa, è qualcuno e opzioni che si danno perché l’indispensabile ha un posto migliore, e non ai giudici».

Cambiare posto su iniziativa del presidente e l’entusiasmo di alcuni giudici, Non di tutti, ha detto un membro di completoche ha chiesto che il suo nome fosse riservato.

Ha sottolineato che non ci sono decisioni specifiche, che hanno visitato l’edificio, e c’è un’offerta del governo, ma nulla di concreto. Si ricordava che lui Consiglio giudiziario Che deve essere risolto, perché contiene le risorse.

Il Membro della magistratura, Juan José Murillo, era presente in un tour delle ex strutture non sono sicuro 20 agosto scorso. Ha indicato che l’agenzia sta lavorando su rapporti sulle infrastrutture, secondo il numero del suo personale Campo da tennisAria condizionata e riparazioni, poi Manutenzione Mensile, navigazione come modalità di accesso e altre questioni da valutare affinché sia Suggerimento Convalidare o meno la proposta.

EXPRESO ha chiesto al Consiglio di fornire informazioni in merito. Ha risposto che per quanto riguarda la portabilità un rapporto Fattibilità amministrativaIl supporto tecnico ed economico che supporta la decisione di conversione.

Aggiungi la risposta che una volta che i rapporti sono stati fatti, una decisione può essere presa e dovrebbe essere adattata a Modello di gestione del tribunale. Ciò significa che un edificio è adatto e non deve essere modificato, e questo in termini di costi benefici.

La decisione non sarà immediata perché il processo è attualmente in stallo a causa del fatto che Ministero della Cultura richiesta a Cancelleria Informazioni su stato, verbi, spazi e maggiori dettagli dell’edificio. Le informazioni sono attese fino alla prima settimana di settembre. L’area preposta alla redazione delle relazioni che l’autorità superiore conoscerà è Direzione Amministrativa Nazionale.

Ha sottolineato che finora non c’è nient’altro e opzioni ufficialmente.

L’attuale corte in Filanbanco già costruito Dall’aprile 2003. Acquisita per circa 11 milioni di dollari nel novembre 2002. Ci sono voluti circa cinque mesi per la ristrutturazione. prima Campo da tennis Ha corso per quasi 40 anni in Ex Palazzo di Giustizia situato di fronte a Assemblea nazionale.

La posizione della nuova casa dei giudici è attualmente in Strade delle Nazioni Unite e dell’Amazzonia, un settore commerciale esclusivo situato nel nord di Quito.

In 20 anni, l’edificio, secondo il presidente della Corte Suprema, non prevede più condizioni operative Corte Suprema. Ci sono stanze come Amministrativo Dove c’è scarsità di spazio, i file sono sul pavimento e accatastati. In mezzo a loro devono lavorare i funzionari di segretaria di camera. I precedenti giurisprudenziali si ritrovano anche in una sorta di capannone sito al nono piano del palazzo dotato di tre ascensori, di cui uno distrutto diversi anni fa.

durante danze Furono costruiti complessi giudiziari, alcuni dei quali monitorati dall’Ufficio del Controllore. Ma la corte Eliminazione A quel tempo, non si prendeva cura di lei, ricorda il giudice.

Possibilità. davanti Campo da tennis C’è un ampio parcheggio in corte e può consentire un’estensione sollevamento da un altro edificio.