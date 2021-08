La Corte Suprema del Brasile inizia il processo che definisce i futuri popoli indigeni

Brasilia-. Oggi la Corte Suprema Federale (STF) inizierà a pronunciarsi sul cosiddetto quadro temporaneo che determinerà la vita delle popolazioni indigene e il futuro della loro delimitazione del territorio in Brasile.

All’udienza, considerata la più importante del secolo per le comunità indigene, la corte analizzerà una causa di restituzione di terre intentata dal governo dello Stato meridionale di Santa Catarina contro il popolo Xokleng.

La petizione si riferisce alle terre indigene di Ipirama-Laklono, dove vivono le popolazioni Guarani e Kaengang.

Dal 2017, lo stato ha invocato la tesi dei tempi per rivendicare il territorio.

Secondo tale interpretazione, il possesso fondiario è garantito solo a coloro che possono provare di trovarsi nell’area alla data di pubblicazione della Costituzione federale, 5 ottobre 1988. In pratica, ciò limita il riconoscimento.

Nel 2019, l’STF ha conferito lo status di “annullamento pubblico” al processo, il che significa che la decisione nel caso sarebbe servita come prova per l’orientamento federale e tutti i casi di giustizia relativi alla procedura di demarcazione.

Il dibattito è accompagnato da un’immensa folla di oltre seimila cittadini, dal 22 al 28 agosto, accampati nelle arene della Cittadinanza e delle Tre Potenze nel centro di Brasilia, all’insegna della lotta per la vita.

I popoli hanno condannato davanti al Congresso Nazionale l’agenda anti-indigena in atto nella legislatura e nel governo federale. Con striscioni, manifesti e danze, hanno chiesto la protezione dei territori e il licenziamento del presidente Jair Bolsonaro.

L’obiettivo principale è il disegno di legge 490 del 2007, che fissa anche la tempistica e si spinge oltre, trasferendo ai parlamentari il potere decisionale sulla demarcazione dei confini.

Questo testo è stato approvato dalla Commissione Costituzione e Giustizia della Camera, ma doveva ancora essere votato in plenaria.

Per Rafael Modesto, Consigliere Legale del Consiglio Missionario Indigeno, questa sarà un’opportunità per la “Corte Suprema di ottenere giustizia e garantire il rispetto della Costituzione federale e la continua demarcazione e compensazione per gli aborigeni”.

Ha sottolineato che i ministri della corte hanno nelle loro mani l’opportunità di ripercorrere la sanguinosa storia che i popoli indigeni hanno vissuto fino ad oggi in più di 500 anni del Brasile.

La tesi dovrebbe essere scartata e Modesto ritiene che la mobilitazione dovrebbe sensibilizzare la corte.

Nel 2015, gli indigeni attraverso una rivolta simile sono riusciti a bloccare il lasso di tempo fissato in quel momento.