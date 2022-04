La cosa più fastidiosa non è stato lo schiaffo di Will Smith con Chris Rock.

Jay Leno (71) È stato una delle figure più influenti della televisione americana degli ultimi decenni grazie al suo lavoro su The Tonight Show, lo storico programma della NBC che attualmente conduce. Jimmy Fallon. Il comico, che è ancora legato alla bambina e ha il suo spettacolo, è stata una delle ultime voci a commentare lo sfortunato spettacolo provino agli Oscar.

Ricordiamolo Will Smith, che fa ancora notizia attacca tutti Chris Rock Il risultato di una battuta su questo Jada Pinkett Smith, anche se per Jay Leno, che considera Smith un “bravo ragazzo”, la cosa più preoccupante non era lo schiaffo in sé.

Ingrandisci Jay Leno è una figura molto influente negli Stati Uniti. Sean Miller/Biblioteca del Congresso

“Per me, la cosa più fastidiosa non è stato lo schiaffoE Perché era come sorridere dopo aver suonato la musica rock. La cosa più inquietante sono state le oscenità che Will Smith ha sparato fuori dal suo posto poco dopo perché sei tipo, ‘Wow, cosa sta succedendo qui? Questa è vera rabbia”. Lino spiega in dichiarazioni al Palm Beach Daily News.

Tuttavia, nonostante il suo disaccordo con quanto accaduto, Decisivo anche il comico a causa del modo accademia Dal Motion Picture Arts and Sciences ha affrontato questo problema e la sua mancanza di diligenza nel prendere decisioni.

“Cosa stavano indagando? Deve essere il più offensivo registrato nella storia. Ho visto il retro delle sue scarpe e ho visto l’orecchio di Chris. C’erano molte telecamere in questo incidente. Cosa stavano indagando? So che a volte le cose sono come sembrano‘, rinunciando a Jay Leno, che, come tutti gli altri, ha un’opinione al riguardo.