La Costituzione spagnola: dall’edizione disegnata da Forges a quella che viaggiò nello spazio

Sapevi che una delle versioni di Costituzione spagnola Ha viaggiato nello spazio? E Forges ha fatto chiarezza anche sulla Costituzione? Queste sono alcune delle meraviglie della Magna Carta, che festeggia il suo anniversario il 6 dicembre.

Nello specifico, in concomitanza con il 45° anniversario, il Ministero della Presidenza, della Giustizia e dei Rapporti con le Cortes ha lanciato una campagna comprendente una versione illustrata della Costituzione, realizzata in collaborazione con l’illustratore Oscar Alonso, detto “72 Kilo”, per portare il testo costituzionale ai giovani. Nell’anno della sua uscita, il 1978, il fumettista grafico Antonio Fraguas lo illustrò con i suoi personaggi.Dal preambolo alle disposizioni finali. Nel 2018 è stata ristampata in occasione del 40° anniversario della Magna Carta. Umorismo pittorico per comunicare in modo più accessibile il testo costituzionale ai cittadini.

Prima dello svolgimento del referendum, e affinché i cittadini conoscano il testo della Costituzione, a Un’edizione di semplici copie arrivate nelle cassette della posta di tutta la Spagna.

E ne abbiamo parlato Viaggio nello spazio per una copia della Costituzione. Lo ha fatto con l’aiuto dell’astronauta Pedro Duque, nel 1998, a bordo della navetta Discovery. Durante il suo viaggio nello spazio, ha orbitato attorno alla Terra 134 volte, coprendo una distanza di 5.800.000 chilometri e raggiungendo una velocità di 28.790 chilometri all’ora, secondo il blog della Camera dei Rappresentanti.

Tra le edizioni della Costituzione spagnola, va notato che è stata anche pubblicata Formati accessibilida un audiolibro letto da Rafael Taibo alla versione Braille pubblicata da ONCE o un adattamento di facile lettura pubblicato dal governo in collaborazione con Plena Inclusion.