La CPU Superstars di Mario Party sembra barare alla massima difficoltà

Da Twitter, riceviamo un messaggio interessante con uno dei titoli più importanti di quest’anno per i giocatori di Nintendo Switch. È già in giro Superstar di Mario Party.

Nella cattura che vi lasciamo di seguito, possiamo vedere alcune indicazioni che il gioco stia davvero barando. Nello specifico, si ritiene che processore Al livello di difficoltà più alto, usi dadi personalizzati legali per atterrare in scatole con blocchi nascosti con stelle e più bonus, che i giocatori non conoscono chiaramente. Tuttavia, la CPU sembra sfruttare a proprio vantaggio la conoscenza della posizione di questi blocchi, atterrando su quei blocchi utilizzando dadi personalizzati (che ci consentono di scegliere il numero che vogliamo tirare).

Qui puoi vederlo:

In Mario Party Superstars ad alta difficoltà, i giocatori della CPU possono imbrogliare usando blocchi di dadi personalizzati per atterrare esattamente su spazi con blocchi nascosti, anche se si presume che questa conoscenza sia riservata a tutti i giocatori. Dettagli nella foto. pic.twitter.com/z8Ku3BZ5jl Cena con brodo di Mario (MarioBrothBlog) 7 marzo 2022

Qual è la tua opinione? Dovremo prestare attenzione a più dettagli. Nel frattempo, puoi trovare la nostra copertura completa del gioco all’indirizzo questo link.

