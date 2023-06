La crisi della coppia in questi tempi: “C’è poco spazio per la condivisione”

Non è facile conciliare la vita coniugale con i tempi attuali. Più ore di lavoro per riuscire a sbarcare il lunario, tante preoccupazioni e meno tempo sono alcuni dei motivi principali che portano alla distanza tra due persone che hanno deciso di affrontare insieme un progetto di vita.

Maurizio Girolamolaureata in psicologia specializzata in terapia di coppia, ha parlato di questa situazione in The Radio MDZNon c’è solo la coppia, ma spesso anche la famiglia: padre, madre e figli, a volte la realtà è così opprimente – il lavoro, prendersi cura dei figli, portarli a scuola, gli amici, la vita sociale, lo sport – che c’è molto poco spazio per una coppia, bisogna lavorare molto anche per riuscire a mantenere la famiglia, in una situazione economica come quella in cui ci troviamo quello che vedo è che c’è poco spazio per una coppia.

“Ci sono orari di lavoro lunghi, tornano a casa tardi e c’è poco spazio da condividere. Quindi a volte devo sottolineare cose semplici come scappare per fare una passeggiata, prendere un caffè, essere più compiacente, divertirmi un po’ “, dice. Specialista consigliato A seconda di come lo guardi.

Ha detto: “Chi non considera la coppia un posto di lavoro, non capisce la coppia. Si tratta di investimenti. È una società matrimoniale e in questa società bisogna investire tempo, conversazioni e denaro. Alla fine, le coppie non non conoscersi o litigare per le cose di tutti i giorni. Girolamo E ha aggiunto: «C’è un autore che dice che la coppia non è composta da due, ma da tre, che è “Tu, io e noi”.

Sulle principali cause che corrodono a Maritoha osservato che “la cosa che ‘spezza’ di più è la mancanza di rispetto. Quando vedo coppie Per molti anni della sua durata ha riguardato il tema del rispetto dell’altro, della vita e dei valori. Un altro è la mancanza di fiducia. La gelosia non è altro che controllo distruttivo. La fiducia è fede, non c’è certezza.

Notizie correlate

“Ci sono due lati Marito Chi arriva in ufficio: Una persona che arriva in una situazione di emergenza, come quando si va dalla guardia. È quando stanno bene ma qualcosa sembra disturbare il benessere (ad esempio, l’infedeltà). Il resto è arrivato a causa del logorio, di anni di abbandono ed esclusione, di freddezza e aggressività”.

Ha sottolineato che “il secondo blocco MaritoQuasi il 70% di quelle coppie che smettono di sentirsi a disagio si lasciano: sono in ritardo, c’è poco da fare. Ha anche riconosciuto che “Ci sono molte persone che si incoraggiano a stare da sole. Imparare a stare da solo significa che non ho bisogno di una persona; voglio e voglio stare con qualcuno, scelgo da un luogo di libertà piuttosto che necessità.”

Girolamo Ha detto: “L’amore non è solo sentito, ma anche creduto. Ciò che ci avvicina a una relazione sono valori, concetti, norme e gusti. Più componenti abbiamo, migliore è la compatibilità”.

Una cosa importante che ha notato lo specialista è che “non si torna dal crepacuore: se c’è il crepacuore da una parte, devi essere responsabile e dire ‘non ti amo’, e avere coraggio, e coraggio, perché sei tu quello che dà a qualcun altro la scelta di essere o non essere”. Ecco dove non gli piace. Lo vedo spesso in ufficio, i ragazzi hanno difficoltà a dire “Non mi piaci più.”