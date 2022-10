La cubana Omara Portondo, “amica dei sentimenti”, festeggia i 92 anni della sua vita

La cantante cubana Omara Portondo ha festeggiato sabato il suo 92esimo compleanno dopo aver condiviso il palco con la messicana Natalia Laforcade alla Carnegie Hall di New York, negli Stati Uniti.

La cantante del Buena Vista Social Club ha condiviso le foto con la messicana sui suoi social network, ringraziandola per averla invitata al suo concerto con il musicista uruguaiano Jorge Drexler.

Natalia è una donna eccezionale, umanitaria e di talento. Sempre grato per il tuo amore. È stata una bellissima notte! Ho avuto il piacere di sincronizzarmi di nuovo con Jorge Drexler che è stato anche invitato al suo concerto da Natalia, la bellissima persona Jorge (…) Si vola a Oslo domani, quindi il mio compleanno, il 29 ottobre in aereo, manca la torta, ” ha scritto.

Portondo (L’Avana, 1930) ha iniziato la sua carriera nel 1945 come ballerina al cabaret cubano Tropicana e da allora ha guadagnato una carriera artistica riconosciuta come sostenitrice della musica tradizionale dell’isola caraibica.

Conosciuta anche come la “fidanzata dei sentimenti”, la ragazza quest’anno ha invitato i palcoscenici internazionali con un tour in Spagna.

Tra i riconoscimenti che ha ricevuto durante la sua carriera musicale ci sono un Grammy, due Latin Awards e il prestigioso Billboard Latin Music Award nel 2005.

Nel 2019 ha ricevuto il Latin Award for Musical Excellence.

A questo si aggiungono le sue nomination ai Latin Grammy Academy nel 1998, 1999, 2001, 2002, 2004, 2005 e più recentemente nel 2021 per la canzone “Bolero a la Vida” registrata con il cantautore guatemalteco Gavi Moreno. .

Traduttrice di generi musicali come jazz, new trova, canzone tradizionale cubana, son, danzon, bolero e habanera ha presentato la sua colonna sonora di debutto “Mariposas” (2020) durante la pandemia, che è stata nominata per un Latin Grammy Award nella categoria Best Contemporary Album tropicale.