La curiosità della NASA scopre molecole organiche finora sconosciute su Marte | Scienza ed ecologia | DW

Grazie a un nuovo esperimento a bordo, la sonda Curiosity della NASA ha scoperto molecole organiche finora sconosciute sulla superficie di Marte, una svolta che potrebbe portare allo sviluppo di strumenti migliori nella ricerca di tracce chimiche che diano segni di vita su altri pianeti.

Sebbene nessuna delle molecole organiche identificate nella sabbia fosse un segno inequivocabile di vita, lo studio, Pubblicato lunedì (01.11.2021) sulla rivista astronomia naturale, suggerisce che la tecnologia sperimentale del rover, che non richiedeva la perforazione del rover, potrebbe essere un modo efficace per cercare molecole organiche nelle future missioni di esplorazione spaziale.

Curiosità alla ricerca di segni di vita

Dall’atterraggio su Marte nell’agosto 2012, una delle principali missioni di Curiosity è stata quella di cercare tracce di molecole organiche e segni di vita in antichi ambienti abitabili sul Pianeta Rosso nel cratere Gale.

Ma mentre gli scienziati della NASA si preparavano a condurre il loro primo esperimento di “chimica umida” e campionare rocce marziane alla base del Monte Sharp, la loro perforazione ha improvvisamente smesso di funzionare.

errore di forza del cambio

Gli scienziati della NASA hanno quindi cambiato la loro strategia e hanno sviluppato un sistema rivisto di “laboratorio di chimica umida” per il controllo della materia organica. Invece di frantumare i campioni di roccia e trasformarli in polvere, parte della sabbia sciolta che era già stata raccolta sulla spiaggia di Ogunquit è stata introdotta nel laboratorio.

Secondo la NASA, questo cambiamento è stato cruciale, dal momento che il laboratorio di bordo include solo nove bicchieri di solvente usa e getta ciascuno. Per questo motivo, i ricercatori devono selezionare gli esemplari di loro scelta.

Rompendo il primo sigillo della sabbia di Ogunquit, i ricercatori hanno trovato composti organici che non erano stati precedentemente identificati su Marte.

L’importanza del solvente

Poiché qualsiasi traccia di composti organici su Marte può facilmente degradarsi se riscaldata, i solventi aiutano a eseguire analisi chimiche senza scomporre le molecole in forme derivate.

Come indicato dal medium scientifico Allerta scientificaQuesto è un sistema progettato in modo intelligente che consente agli scienziati di analizzare rapidamente il suolo marziano dalla Terra. Tuttavia, alla fine del 2016, questo metodo non è mai stato testato.

Così, il team della NASA, senza realmente sospettare che le sabbie di Ogunquit siano ricche di materia organica, ha deciso di analizzarle comunque per paura che non sarebbero più in grado di continuare a perforare il Pianeta Rosso.

Nessun composto organico è stato identificato su Marte

Rompendo il primo sigillo di sabbia di Ogunquit, i ricercatori hanno trovato diversi composti organici, tra cui ammoniaca e acido benzoico. Alcuni composti organici non sono stati identificati sulla superficie di Marte.

I test hanno indicato anche la presenza di altre molecole, come fosforico, fenolo, varie molecole di azoto e “composti ad alto peso molecolare non ancora identificati”.

“Questo esperimento di derivatizzazione su Marte ha ampliato lo stock di molecole trovate nei campioni marziani e si è dimostrato un potente strumento che ci consente di continuare la ricerca di molecole organiche polari biologicamente rilevanti o prebiotiche”, affermano gli scienziati nello studio, guidato da Gli scienziati. Mayeva Milan del Goddard Space Flight Center della NASA.

Esperienza di successo senza bisogno di formazione

Dopo più di un anno senza il trapano su Curiosity, gli ingegneri sulla Terra sono stati in grado di riparare il trapano sul veicolo spaziale e farlo funzionare di nuovo. Tuttavia, a quel tempo, sapevamo già che le tazze chimiche umide potevano funzionare.

Sono attesi ulteriori risultati dei test. Ad esempio, nel 2019, la seconda nave era pronta per l’uso in un campione di roccia argillosa dalla cima del Monte Sharp.

È in preparazione anche una futura missione sul Pianeta Rosso nel 2030 per raccogliere campioni dalla sonda Curiosity.

A cura di Felipe Espinosa Wang.