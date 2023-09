La data della premiere della terza stagione di “Slow Horses” è già stata fissata.

Gary Oldman riprende il ruolo di una serie entrata nel catalogo Apple

21 settembre 2023 alle 13:33

Potrebbero non essere veri agenti segreti britannici e potrebbero non essere all’altezza di James Bond, ma sono gli agenti scelti da Apple TV+. E lo ha fatto bene, perché”Cavalli lentiHa già completato due stagioni degne di premi come la migliore serie drammatica al C21 e nomination ai BAFTA.

Dopo alcuni mesi di attesa, Abbiamo già notizie sulla terza stagione che vedremo presto. Ancora una volta gli episodi saranno basati sul romanzo di Mick Herron e racconteranno le indagini condotte da Jackson Lamb.

Gary Oldman ritorna nel suo miglior ruolo su Apple TV+

Al momento non è disponibile alcun trailer, ma ecco alcune immagini dei nuovi episodi:

In questa terza stagione vedremo Gary Oldman vestire nuovamente i panni di Jackson Lamb, il leader dei cosiddetti Cavalli lenti. Questo nome è dato agli ambiziosi agenti dell’intelligence britannica che finirono per essere retrocessi a causa di qualche fallimento nelle loro missioni.

La trama ruoterà attorno al segreto dell’MI5 che verrà scoperto da Istanbul, il che provoca… Un complotto capace di mettere sottosopra tutta l’intelligence britannica. Sarà basato sul romanzo della saga intitolata “Real Tigers”.

Inizierà la terza stagione di Slow Horses La premiere di due episodi avrà luogo venerdì 1 dicembre. I restanti quattro episodi verranno pubblicati gradualmente ogni venerdì fino al 29 dicembre, quindi ci aspetta un Natale ricco di azione.

