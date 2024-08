La data di uscita di Dragon Age: The Veilguard è trapelata poche ore prima della première ufficiale del film

È successo di nuovo: BioWare aveva intenzione di annunciare la data di uscita di Dragon Age: The Veilguard in un trailer previsto per oggi, martedì 15 agosto (18:00 CET). Tuttavia, questa mossa non è andata bene come ci si potrebbe aspettare, perché si sa già quando arriverà sul mercato. Gli sviluppatori di Mass Effect hanno rilasciato un breve video su YouTube confermando che il titolo sarà presto in vendita 31 ottobre Per PS5, serie Xbox La nuova versione di questa saga è il seguito diretto di Dragon Age Inquisition, ambientato solo pochi anni dopo quest’avventura.

Il motivo per cambiare il nome di Dragon Age: The Veilguard

BioWare, precedentemente noto come Dragon Age: Dreadwolf, ha spiegato perché ha deciso di cambiare il titolo. Gary MacKay, direttore generale dello studio, lo ha fatto in un post sul blog ufficiale. Secondo il regista, ciò è dovuto al fatto che The Veilguard si adatta maggiormente all’identità esistente del videogioco, che Non che Solas non abbia un ruolo di primo pianoal contrario.

La verità è che la produzione è cambiata in tutti questi anni. Come altri prodotti dell’epoca, dovette passare attraverso quella fase in cui tutti i videogiochi dovevano adattarsi allo stampo dei giochi come servizio. al contrario, La versione attuale rinuncia a tutti questi elementi e si concentra sulla fornitura di un’esperienza per giocatore singolo.

Sebbene Mantiene alcune strutture dei giochi di ruoloIl combattimento focalizza l’attenzione sull’azione. I giocatori controlleranno il protagonista, mentre gli alleati utilizzeranno per lo più le proprie routine, anche se sarà anche possibile ordinargli di eseguire un’azione o un’altra.

Dragon Age: Velo Uscirà solo sulla nuova generazione di console e su PC. MeriStation ha potuto vederlo a porte chiuse durante il Summer Games Festival.