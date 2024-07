La data di uscita di EA Sports FC 25 è trapelata per ciascuna delle sue edizioni

Come accaduto negli ultimi anni, coloro che hanno acquistato la Definitive Edition potranno presto accedere al gioco

Le ultime settimane potrebbero segnare l’inizio di ciò che potrebbe essere L’età d’oro degli appassionati di videogiochi di calcio. Questo potrebbe essere un settore che non offre molte opzioni Sta per aprire un sacco di possibilità Insieme a titoli come la nuova UFL, potenziale FIFA 2K25 o anche scommesse leggermente diverse come Copa City.

Tuttavia, questo Hanno molto lavoro davanti a loro Per avvicinarsi a quello che sembra essere un livello EA Sports FC25, il prossimo capitolo della saga. Negli ultimi giorni era lì Molte indiscrezioni sul contenuto di questa edizioneevidenziando la nuova modalità di gioco in arrivo su Ultimate Team e tutto ciò che arriva nei Club.

Tutte queste informazioni servono solo a rendere fan di questa saga Due domande con più interesse che mai: su quali piattaforme è possibile giocare Quando. Al primo di loro A FIFA22_INFO è già stata data una risposta Con un post ripreso da molti utenti, e ora, Abbiamo già la risposta anche alla seconda domanda Grazie alla recente fuga di notizie.

Questa sarà la data di uscita di EA Sports FC 25 secondo la fuga di notizie

🚨Date confermate per FC 25 Edizione Standard = 27 settembre ✅

Uscita finale = 20 settembre ✅

Avremo un’esperienza di 10 ore su EA Play ✅ Qual è la tua opinione? 🤔 fonte @billbil_kun pic.twitter.com/CqDi9ShC8u — Perdite della polizia di FUT (@FutPoliceLeaks) 5 luglio 2024

Il famoso leaker Fughe di notizie della polizia futura Era responsabile della condivisione delle informazioni sull’account billbil_kun Che è indicato in rosso Due giorni a settembre Come quello scelto da EA per lanciare il nuovo videogioco. Supportare questo leaker è stata la spinta mancante Tutti hanno accettato questa notizia come positivail che gli conferisce molta credibilità.

Sembra che, come sempre, Ci sarà più di una data a seconda della versione che acquistiamo. Il modo più vicino per poter giocare a EA Sports FC 25 è acquistarlo Edizione finaleci da Accesso al gioco il 20 settembre. Se possiamo sopportare l’attesa Risparmiamo denaro Considerando che inizieremo la nostra avventura tra una settimana, Il ventisette.

Inoltre, come accaduto negli ultimi anni, Chi possiede EA Play avrà 10 ore di accesso anticipato al titolo. La cosa più naturale è che questo accesso sia aperto Lo stesso giorno inizia il rilascio finaleIl che la rende un’opzione molto interessante per coloro che non hanno molto tempo o addirittura non hanno molto tempo a disposizione Per chiunque voglia provare il gioco Per pochi soldi Decidi se finiranno per acquistarlo o meno.

Puoi seguire Le lettere dell’alfabeto In Facebook, WhatsApp Anche Twitter (X) Per rimanere aggiornato sulle ultime novità sui videogiochi.