La data di uscita di Redfall non è esattamente nota, ma vari rumor suggeriscono già che uscirà a maggio 2023 – Redfall

Le notizie e le indiscrezioni non si fermano fino a Capodanno, e ora sembra proprio di sì Redfall Vuole essere Protagonista alla fine di quest’anno Con alcune informazioni molto interessanti. Arkan Austin Sviluppa un grande titolo di cui ha bisogno Un sacco di tempo per sviluppare e affinare la tua esperienza sui vampiri. Questa volta le informazioni ruotano attorno alla sua possibile data di uscita.

Redfall arriverà nella prima settimana di maggio 2023 secondo Windows Central

Sappiamo che il gioco arriverà entro i primi sei mesi dell’anno, ma non si sa quando. finestre centrali Ora indica l’arrivo di Redfall all’inizio di maggio 2023 secondo dice il giornalista Jez Corden Dopo aver consultato e supportato le sue fonti. specifica, La prima settimana sarà la data prescelta per avviare Redfall.

Sottolineano anche che Redfall avrà un’estensione accesso anticipato per alcuni giorni e confrontalo con Stato di Forza Horizon 5. Tuttavia, vi abbiamo già detto qualche mese fa che questo indirizzo Potrebbe presto ricevere una versione beta secondo diverso Tracce in primo piano su Steam. si tratta di Il più grande gioco di Arkan mai realizzato “E dall’azienda vorranno assicurarsi di ottenere il meglio reazioni possibile dalla comunità.

Cosa sappiamo di Redfall?