La decisione della Banca centrale europea aumenta i rendimenti del debito sovrano | mercati

Dopo una mattinata di attesa Borse europee Hanno scelto di cadere dopo aver appreso delle decisioni prese dalla Banca centrale europea. L’istituto monetario ha confermato che il 1° luglio interromperà gli acquisti di debito per il programma APP e che nello stesso mese aumenterà i tassi di interesse di 25 punti base. Guardando a settembre, la BCE non esclude un aumento di 50 punti base in funzione dell’andamento dell’inflazione.

Anche la Banca Centrale Europea ha introdotto il suo nuovo programma macroeconomico, tagliando il PIL per il 2022 al 2,8% dal 3,7% precedente. Per il 2023 abbassa anche la stima di crescita dal 2,8% al 2,1%. Al contrario, ha aumentato il calcolo dell’inflazione per quest’anno dal 5,1% al 6,8% e per il 2023 vede i prezzi dell’eurozona al 3,2%.

annunci Banca Centrale Europea Mi sono sentito speciale Mercato Al-Din. Il rendimento delle obbligazioni tedesche a 10 anni, considerate le più sicure, è salito all’1,429%, mentre il rendimento delle obbligazioni spagnole in scadenza nel 2032 è salito al 2,584%. Nel frattempo, le obbligazioni italiane sono salite al 3,528%. La pressione è arrivata anche sui premi al rischio: lo spagnolo è già a 115 punti base, mentre l’italiano è a 209 punti base.

Dopo tre giorni di chiusura sequenziale delle classifiche, lo stambecco ha accelerato il suo declino ed è sceso dell’1%, con una perdita di 8800 punti. All’interno della selettività, ACS cade oltre il 4% e ArcelorMittal e Fluidra oltre il 3%. Nel frattempo, dal lato dei profitti, Bankinter è il valore più alto con un rimbalzo del 2,8%. Il resto degli indici europei è in calo di oltre l’1%.

In Spagna, il caribù sarà rivisto oggi. Gli esperti si aspettano che Acciona Renovables o Sacyr sostituiranno Almiral o Cie Automotive.

Dall’altra parte dell’Atlantico, il Nikkei ha chiuso la giornata in modo piatto. Le previsioni dei futures di Wall Street scendono fino allo 0,3%. Gli investitori attendono venerdì i dati sull’indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti, che la Casa Bianca ha affermato di aspettarsi “al rialzo”. Secondo un sondaggio Reuters, gli economisti si aspettavano un tasso di inflazione annuo dell’8,3%.

I prezzi del petrolio hanno esteso i guadagni per raggiungere i massimi di tre mesi. Per quanto riguarda il petrolio, il prezzo al barile del greggio Brent, benchmark in Europa, è stato di 123,55 dollari, mentre il prezzo al barile del greggio West Texas Intermediate (WTI), riferimento negli Stati Uniti, ha raggiunto i 122 dollari.