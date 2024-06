La decisione dell’Italia su Spalletti e una brutta notizia per i club

Italia Questa domenica mi sono svegliato sotto il peso di una delle peggiori sconfitte calcistiche della sua storia, vista l’immagine presentata dagli ‘Assuri’ per l’uscita dai quarti di finale di Euro 2024 (in cui ha difeso il titolo). ‘Anzi svizzeroSabato vittoria per 2-0 Olympiastadion di Berlino.

Continuità nella prima ora Gabriele Gravina, Presidente della Confederazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Ma alla fine ha continuato a confermare la sua posizione anche questa domenica Luciano Spalletti, Allenatore della Nazionale da settembre 2023. L’organizzazione mantiene la sua fiducia nell’allenatore.

di Kira Secondo la Gazzetta dello Sport, “il piano continua” ha fatto capire, nonostante la delusione di non poter dimostrare ai tifosi il lavoro dei nostri giocatori”. Il tecnico ha detto in conferenza stampa questa domenica: “Ho parlato con Spalletti Inoltre, non ha senso interrompere un progetto che va avanti da anni e che ha solo otto mesi. Abbiamo fiducia in lui, tra sessanta giorni si torna in campo, non ha senso pensare di cambiare programma in due mesi. Mbappé“.

Inoltre: il presidente della Federazione italiana ha detto che “non abbiamo dimostrato la capacità di superare i gap che abbiamo, la responsabilità deve essere condivisa da tutti, perché tutti siamo responsabili”. E ha aggiunto di Kira: “È un tempo per pensieri profondi e un tempo per incontrarsi Spalletti C’è solo un modo per ricominciare: con il lavoro.

di Kira Ha anche accusato i club di Serie A di aver lanciato un messaggio forte per non dare spazio ai giovani calciatori italiani. “Dobbiamo rispettare la nostra gioventù, non possiamo pretendere di vincere con poca esperienza”, ha detto il massimo presidente della Figc.

SpallettiChi è diventato il campione della Serie A? Napoli È stato rilasciato nel settembre dello stesso anno, nella stagione 2022-23 Roberto Mancini, Co-esaminatore Italia Ha vinto Euro 2020 (giocato nel 2021 a causa di un’infezione) e ad agosto ha annunciato che si sarebbe dimesso per firmare come allenatore Arabia Saudita. Sabato Spalletti Ha detto che vuole restare fedele al suo piano e che i giocatori devono ancora adattarsi al suo sistema. “Non ero il migliore Spalletti Possibile. Ho sbagliato e sono il primo responsabile. Ma voglio restare e ringiovanire Italia“, ha detto l’allenatore in conferenza stampa.