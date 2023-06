La desertificazione e la siccità sono due grandi problemi per l’umanità

Questa data è stata fissata dalle Nazioni Unite nel 1995 per ricordare al mondo che la desertificazione è il risultato del degrado permanente del suolo, causato dalla continua deforestazione, dalla salinizzazione, dalla scarsità d’acqua e dall’eccessivo sfruttamento delle falde acquifere.

La siccità, invece, rappresenta un cambiamento o un’anomalia del clima, che si verifica quando i livelli delle precipitazioni sono molto inferiori a quelli che corrispondono a un’area geografica, influenzando la crescita di tutte le specie che si sviluppano in quell’area.

Il degrado del suolo si verifica in diverse regioni del mondo a causa delle continue attività umane, che purtroppo hanno danneggiato vaste aree di terra, provocando erosione e impoverimento delle falde acquifere e perdita di nutrienti del suolo.

Al giorno d’oggi, questo è un grave problema per l’economia e lo sviluppo dei popoli, soprattutto nei paesi in cui l’agricoltura e la produzione agricola sono una delle principali fonti di reddito per le persone con risorse limitate.

Per questo motivo, le Nazioni Unite chiedono in questo giorno l’adozione di politiche che aiutino a neutralizzare il degrado del suolo, che le organizzazioni si impegnano a garantire il godimento di tutte le risorse che Madre Natura ha da offrire.

Quest’anno, la Giornata contro la desertificazione e la siccità porta il tema “Donne”. le tue terre i tuoi diritti.

Si tratta di garantire che abbiano i diritti adatti a loro sulla terra, perché quando la siccità provoca il caos e il suolo si deteriora, tendono ad essere i più colpiti. Il 50% della popolazione mondiale non può essere escluso dall’accesso alla terra.

RO/CRC