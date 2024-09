La determinazione di Arévalo sottolinea il benessere del popolo del Guatemala

Nel consegnare i prefabbricati per la continuità dei servizi scolastici nel comune di San Pedro Carcha, nella provincia di Alta Verapaz, il Presidente ha fatto riferimento alle condizioni meteorologiche degli scorsi giugno e luglio.

Il Capo dello Stato ha sottolineato che ciò ha colpito gravemente molte delle nostre infrastrutture e ha messo a rischio due pilastri fondamentali della società, l’istruzione e la sanità.

Tuttavia, ha osservato che noi come governo stiamo rispondendo con azioni tempestive, perché il progetto di unità riflette una chiara prova della nostra capacità di superare le sfide anche nei momenti più cruciali.

Arevalo ha spiegato che questi edifici prefabbricati garantiscono che le strutture, in questo caso educative, possano essere adattate ai bisogni diretti delle comunità colpite dalle piogge.

Ha aggiunto che garantisce sicurezza agli studenti, tutela dell’intero settore scolastico, fiducia e rassicurazione per i genitori, che sanno che i loro figli potranno continuare a studiare nonostante la pioggia.

Ha annunciato la consegna di unità in altre comunità e nello stesso dipartimento l’apertura di tre centri sanitari, e ha sottolineato: “Stiamo già fornendo una risposta immediata agli effetti delle piogge a cui abbiamo assistito due mesi fa”.

L’alfiere del Movimento Simela ha sottolineato che l’idea è stata possibile grazie alla corretta gestione delle risorse stanziate alla luce della situazione disastrosa e che ogni centesimo investito è destinato per uno scopo chiaro.

“Trasparenza ed efficienza nell’uso delle risorse sono l’impegno di questo progetto”, ha affermato, avvertendo di rispondere alle emergenze e dell’urgente necessità di lavorare sulla prevenzione.

“Sappiamo che le forti piogge e gli eventi meteorologici estremi non sono eventi isolati in un paese come il Guatemala, ma piuttosto fanno parte della nostra realtà”, ha detto il politico 65enne.

Ha sottolineato che per questo motivo questo governo è impegnato non solo a riparare i danni che provoca, ma anche a sviluppare e attuare politiche e misure di mitigazione.

Non possiamo fermare le piogge, ma possiamo limitarne gli effetti, e lo faremo come abbiamo fatto oggi, come ha promesso il Presidente di questa regione centroamericana.

Ha ringraziato i Ministeri delle Comunicazioni e dell’Istruzione, così come coloro che hanno partecipato a questo sforzo.

Ha insistito sul fatto che, grazie al Congresso, ora hanno un budget ampliato che consente di fornire più lavoro alla popolazione.

Il Presidente ha infine confermato che continuerà a lavorare con educazione, responsabilità e visione per il futuro.

OMR/Zinco