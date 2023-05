La dichiarazione di Jorge Messi sul futuro di Lionel Messi

ESPN. comLettura: due minuti.

Giorgio Messipadre e attore Lionel Messilibri Una dichiarazione che parla del futuro dello sport al figlio e dichiarò: “Non c’è assolutamente niente di sbagliato in nessun club per il prossimo anno”. Pertanto, ha negato che l’argentino avesse raggiunto un accordo con Luna crescente giocare nelle prossime due stagioni.

“La decisione non sarà mai presa fino a quando Lionel non finirà il campionato con il Paris Saint-Germain. Una volta finita la stagione, sarà il momento di analizzare e vedere cosa c’è, e poi prendere una decisione”, ha insistito Jorge Messi in un messaggio pubblicato sul suo account Twitter. instagram.

Jorge Messi ha scritto sul futuro di suo figlio: “La decisione non sarà mai presa fino a quando Lionel non finirà il campionato con il Paris Saint-Germain”. Immagini Getty

In questo senso, il padre di Messi ricorda che “ci sono sempre voci, e molti usano il nome Lionel per guadagnare fama, ma Una sola verità“.

“Possiamo essere sicuri che non c’è niente con nessuno. Né verbale, né firmato, né concordato, e non ci sarà fino alla fine della stagione”.ha insistito sul futuro dell’ex giocatore di Barcellonache è anche interessato al suo ritorno nel prossimo calciomercato.

Infine, Jorge Messi è stato infastidito da quella che considera una “mancanza di rispetto” da parte di coloro che “ingannano consapevolmente e deliberatamente, senza fornire alcuna prova delle loro affermazioni, e vogliono trasformare in notizia qualsiasi voce malevola o che è diretta da una persona a favore di i loro interessi”.

“Devono spiegare perché non controllano le informazioni… Non vogliono che la verità rovini le ‘loro notizie'”, dice il miglior rappresentante del mondo.