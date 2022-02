La difficoltà sta nel DNA di FromSoftware e non ci arrenderemo

L’uscita di Elden Ring ha ravvivato il dibattito sui giochi e le loro difficoltà. I titoli FromSoftware prendono sempre la torta in questo senso, sia esso SekiruE il Spiriti maligni o menzionato sopra, l’anello Elden. Dall’inizio anime demoniache Fino all’uscita di Elden Ring, il creatore giapponese è rimasto fedele ai suoi principi e ha creato il suo stile che non ci avrebbe dato nulla gratuitamente.

Il gioco cerca di essere equo nei confronti del giocatore, ma senza fare regali, dovrai prenderti il ​​tempo necessario per imparare tutte le loro meccaniche e il modo speciale in cui i loro giochi ti raccontano la storia. Nell’Elden Ring non era diverso e Hidetaka Miyazaki Volevo spiegare di nuovo in a recente intervista Che la difficoltà stia nel dna dello studio e che non si arrendano in questo senso davanti a chi chiede di cambiare il proprio modo di creare giochi.

Elden’s Ring: C’è una difficoltà nel DNA di FromSoftware

Cerchiamo sempre di migliorare il bilanciamento delle difficoltà nelle nostre partite, ma è un aspetto che dà senso all’esperienza che mettiamo a disposizione. Non siamo pronti a rinunciarci, fa parte della nostra identità. Non sono mai stato un giocatore molto abile, il mio eroe muore molto. Quindi nel mio lavoro cerco sempre di rispondere alla domanda: se muori, non dovresti”. È un “semplice” segno di fallimento, come posso dargli un nuovo significato? Come rendere la morte “bella”? Mi dispiace che ci siano persone che pensano che sia così difficile superare questo aspetto dei miei giochi. Voglio assicurarmi che quante più persone possibile provino la gioia che deriva dal superare queste difficoltà.

Nei social network c’era un file grande polemica In tema da quando è stato lanciato Elden Ring, ma FromSoftware sono molto silenziosi e non hanno intenzione di cambiare identità né nel presente né nel futuro a quanto pare.