La Diputación de Almería presenta esperienze di vita nella destinazione ‘Costa de Almería’ in Italia

Il Consiglio Provinciale di Almeria promuove le eccellenze della ‘Costa d’Almeria’ in occasione della 59a edizione del TTG Travel Experience Fair, che si svolgerà nella città italiana di Rimini da mercoledì 12 ottobre a giovedì prossimo. Si tratta di un evento di ricadute turistiche internazionali sul mercato italiano dove si incontrano operatori nazionali ed internazionali ed agenti chiave del settore.

La pandemia ha accelerato tendenze già emergenti come turismo più lento, stili di vita attivi e sportivi, natura e benessere, viaggi multigenerazionali con famiglia e amici, viaggi da soli e viaggi esclusivi. Un potenziale viaggiatore italiano che prevede di viaggiare o tornare in Spagna entro un periodo di tre anni; Apprezza le esperienze della natura, gli spazi sicuri, la buona connettività e le esperienze di sole e spiaggia.

In questo senso, come ha indicato in un comunicato Fernando Gimenez, Vice Presidente e Vice Presidente per il Turismo, “Costa de Almeria ha tutte le caratteristiche che incantano gli italiani, è un mercato molto importante e noi vogliamo esserci. Una grande presenza, condividiamo gusti, clima e cultura, ed è per questo che le esperienze e i paradossi del vivere nella nostra terra attirano la loro attenzione.

In questa edizione il Servizio Provinciale del Turismo sarà nello spazio riservato da Turismo Andalusia all’interno dell’area destinata alla Spagna, dove sarà possibile presentare a chi verrà all’evento le offerte turistiche della provincia di Almeria, facendo della nostra provincia una meta. Una destinazione completa, diversificata e sicura per la natura, una destinazione culturale e una varietà di attività complementari per i viaggiatori.

All’evento ha partecipato la “Costa de Almeria” presso il Centro Provinciale delle Esposizioni e dei Congressi di John (Ifeja), di pari passo con l’Agenzia pubblica per il turismo e la gestione sportiva dell’Andalusia. )

Ha ospitato aziende e istituzioni di tutte le province andaluse. Rappresentare tutti i distretti le cui risorse turistiche sono vicine alla tipologia del turismo rurale, d’interno o naturalistico, promuovere imprese turistiche localizzate in o in prossimità di luoghi naturali, contribuire allo sviluppo dei piccoli comuni e, in breve, contribuire al cambiamento climatico.

La delegazione di John da Almeria era composta dal Servizio provinciale del turismo, dall’Azienda municipale di turismo di Almeria (Consiglio comunale di Almeria), dai Cinema Studios Fort Bravo-Texas Hollywood (Tabernas), dall’Hotel Almeria-Restaurant Matisse (Lauge d’Andaraux). , Hotel Don Miguel Plaza (Berja), Active Tourism Agency Rolling Almeria (Nijar) e OPC VG Eventos (Almeria). Altre parti della posizione andalusa sono completate da altri consigli provinciali, istituzioni e organizzazioni della comunità.