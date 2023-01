La Disney ha cancellato The Mysterious Society Benedict dopo due stagioni

Nonostante il primo mese dell’anno si sia appena concluso, una nuova serie TV è già stata cancellata. In questo caso lo è Società Misteriosa Benedettina (La società misteriosa di Benedict)un adattamento di libri per bambini di Trenton Lee Stewart che terminerà dopo due stagioni.

Interpretato da Tony Hale, che interpreta due personaggi principali della serie, Società Misteriosa Benedettina Focus sulle avventure di quattro orfani dalle abilità uniche che entrano in un collegio grazie a una borsa di studio. In quel luogo vengono reclutati per salvare il mondo da una crisi chiamata “The Emergency”, che coinvolge un soggetto pericoloso legato allo stesso uomo che li ha reclutati.

Diretto da Matt Manfredi e Phil May, è stato sceneggiatore di film come “The Invitation” e “Destroyer”, mentre nomi come Darren Swimmer (Smallville), James Bobin (Flight of the Conchords), Karyn Kusama (The Invitation) e Greg Beeman (Champions), tra gli altri.

“Cari amici, la seconda stagione segnerà la fine del viaggio della Benedictine Mystery Society su Disney+. Amiamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa esperienza davvero speciale e di affermazione della vita una realtà. Non ho rimpianti, sono così orgoglioso di quello che abbiamo fatto!”

“L’hanno fatto alla grande e ne abbiamo adorato ogni minuto. Il bello dello streaming è che lo spettacolo vive su Disney+ e puoi trovarlo ogni volta che vuoi visitarlo. Avviso spoiler su come finisce la storia: i bambini rimangono amici per sempre. “

La prima stagione è andata in onda a giugno 2021 e la seconda lo scorso ottobre.