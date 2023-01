La divertente commedia dell’autore di “Modern Family” su Disney plus non offrirà una seconda stagione

Niente più “dai il massimo”. Ci sono voluti un po’ più del previsto ma la possibilità di cui si era parlato alla fine della Stagione 1 sembra essere stata finalmente confermata: La piattaforma statunitense Hulu è stata cancellata “Riavviare‘, la divertente commedia televisiva che ha creato Steve Levitan (“Famiglia moderna‘) Possiamo vederlo in esso Disney+.

In questo modo, non avremmo una seconda stagione di questo riavvio fantasy di malucha ma popolare serial del 2000. La serie ruota attorno agli sforzi per “aggiornare” il tono della commedia verso qualcosa con un sottotesto più adulto mentre il cast cerca di capire le proprie missioni e vite dopo il successo della sitcom.

Niente più riunioni

Nel cast ci incontriamo Keegan Michael Key, Judy Greer, Johnny Knoxville, Callum Worthy come i protagonisti di Step Right Up; Rachel Bloom Come il creatore della nuova versione, che dovrà occuparsi dell’accesso Paolo Reiser, creatore della serie originale; finalmente, Christa Marie Yu È un produttore per Hulu.

La notizia della cancellazione arriva tre mesi dopo aver visto il finale di stagione, quindi sembra che si siano presi il loro tempo per prendere la decisione. La verità è che è un peccato perché, nonostante sia un po’ rilassato (e relativamente bianco) dal punto di vista della satira televisiva, È stato molto divertente S Una delle cose migliori che abbiamo potuto vedere su Disney+.