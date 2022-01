La domanda di francesa elige candidata alla presidenza in una “primaria popolare”

La “primaria popular” per elegir a un candidato de la izquierda, un bando muy diviso, per le presidenziali della Francia termina este domingo, tras cuatro días de votación, aunque persiste la duda de si se podrá encontrar de una unificar alaz .

Un totale di 467.000 persone se iscriviti per partecipare alla votazione, in linea, que empezó el jueves. I partecipanti tengonon que puntuar a los candidatis -cinco politicos y dos miembros de la sociedad civil- de “muy bueno” a “inapropiado”, para stabilcer una escala.

Se espera que quien gane pueda obtener el apoyo de los altri candidatis, con el fin de crear un bloque de izquierdas unido que haga frente al presidente, Emmanuel Macron, en les elecciones de abril.

Pero la primaria, lanzada por attivis politicos como grupos ecologistas, feministas y antirracistas, se vio afectada por diversos contratiempos.

Il sindaco di tutti i tempi è stato manifestato per i candidati importanti come Jean-Luc Mélenchon (isquierda radicale), Yannick Jadot (ecologista) o Anne Hidalgo (socialista) e una prima attenzione al risultato.

“Para mí, la página de la primaria pasó hace mucho tiempo”, declaró Jadot el sábado, en tanto Mélenchon tachó la iniciativa de “farsa”.

La candidatura più grande situada per quedar primera es l’exministra de Justicia socialista Christiane Taubira, quien afirmó que sí que aceptaría e il controllo della primaria.

Si este domingo resultara victoria, Taubira -una politica muy popular- podría presentarse formalmente a la presidencia.

Pero los analistas no descartan que Mélenchon, Jadot o Hidalgo puedan quedar primeros en la votación, lo que daría lugar a más confusión.

Según les sondeos, todoss i candidatis de izquierda quedarían eliminados en la prima vuelta de les presidenziali de abril.

Macron, in questo caso non è stato dichiarato candidato alla rielezione, parte come preferito, según les encuestas, seguito dalla candidata de l’ultraderecha Marine Le Pen.

Sin embargo, las encuestadores advirtieron que el panorama politico sigue siendo muy volátil y que el resultado de los comicios sigue siendo muy difícil de predecir.

burs-jh/pvh/jvb/mb