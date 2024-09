La domanda di peri Eden in Italia è superiore alle aspettative

In questo momento, negli ultimi tre anni, tra Italia, Emilia Romagna, Puglia e Calabria sono stati piantati meno di 50 ettari di peri Eden, di cui 15 ettari già in produzione. Altri 60 ettari si aggiungeranno attraverso nuove piantagioni previste nei prossimi mesi, portando l’investimento a oltre 110 ettari.

Uzi Cairo di Cairo & Doucher Nursery, distributore esclusivo per l’Italia dei peri Eden, ha valutato positivamente le superfici piantate e il raccolto 2024 dopo le ultime giornate di campo del 22 e 23 agosto.

Uzi Cairo si dedica al collezionismo con pochi lavoratori.

“170.000 piante sono già state prenotate al completo, da aziende che hanno deciso di ampliare le proprie superfici e da nuovi clienti. Abbiamo quindi esaurito il materiale vegetale per il prossimo trapianto. Considerata la domanda sorprendente, stiamo progettando al suo posto. Quasi 500.000 piante entro il 2026. I prossimi trapianti ricominceranno a dicembre e marzo/ Si concluderanno ad aprile 2025. Oggi sono 15 gli ettari in Emilia Romagna (nelle province di Ferrara e Bologna), circa 28 ettari in Puglia, prevalentemente localizzati nelle province di Bari, Foggia, Taranto e Les, e 6 ettari in Calabria, situati tra Reggio Calabria e Cosenza.

All’evento di fine agosto hanno partecipato, secondo il funzionario, circa 250 persone provenienti da importanti aziende del settore ortofrutticolo. “Condividiamo con operatori, tecnici e agricoltori il risultato del terzo raccolto, per un totale di 55 t/ha a 24 kg/pianta. D’altra parte, dopo un anno e mezzo di impianto in colture Eden (1×5 con m giardino – piante lisce in vaso) raccogliamo 10 t/ha, per 1.600 piante garantiamo sempre un buon profitto e un basso costo per l’agricoltore Il raggiungimento dell’obiettivo: una pera succosa, croccante, colorata, precoce e ad alta resa, con una conservabilità di più di 8 mesi se conservato in cella frigorifera, in media 1,50 €/kg per il produttore e oltre Commercializzato da Greenyard Fresh Italy”.

Cairo & Doucher ha in programma nuovi incontri in alcune delle regioni italiane più specializzate nella coltivazione delle pere, come già fatto nei mesi invernali e primaverili. “I costi di gestione sono bassi e vicini ai 10.000-12.000 euro/ha rispetto ad altre cultivar conosciute i cui costi sono di 20.000 euro/ha per 10 tonnellate di prodotto”, conclude Uzi Cairo.

