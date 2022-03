La Doña, serie su María Félix con Sandra Echeverría per ViX | TelevisaUnivision Telenovelas | nnda nnlt | Fama

Maria Felice È una delle attrici messicane più famose in tutto il mondo, possiede una presenza maestosa e Bellezza squisita. Grazie al suo meraviglioso talento scenico, è diventato un punto di riferimento per i cosiddetti L’età d’oro del cinema messicano E anche 20 anni dopo la sua morte, è ancora ricordata e onorata.

La storia di “Maria Bonita”, come era anche conosciuta, sarà mostrata sul piccolo schermo da TelevisaUnivision, come è stato annunciato la mattina di lunedì 14 marzo, sono iniziate anche le registrazioni della giornata. Dopo mesi di speculazioni su chi interpreterà il ruolo di Maria Felix, è in corsa Eza González Uno dei nomi più famosi, finalmente si conoscono i principali artisti del progetto.

Ci sono tre attrici che interpreteranno ‘SM’ La serie biografica autorizzata dalla sua famiglia. Successivamente, scopri tutti i dettagli del programma sulla base di un’indagine giornalistica e delle testimonianze di persone vicine a María Félix nella vita.

Nel 1960 La Doña era la quarta donna più fotografata al mondo, dopo Marilyn Monroe, Sophia Loren e Marlene Dietrich (Foto: Maria Felix/Instagram)

Serie sulla vita di Maria Felix

Prodotto da Carmen Armendarez, famosa per i romanzi “ti ricordi di me” E il “stupratore”La serie sarà caratterizzata da attrici messicane Sandra Echeverria, Ximena Romo e April Vergarache darà vita a una donna di Sonora in varie fasi della sua vita.

“Rappresentare la vita personale di un Messico emblematico e del mondo, una donna in anticipo sui tempi che ha infranto gli stereotipi, è una sfida e un’enorme responsabilità. […] La sua storia sopravvive oggi e continua a ispirare e responsabilizzare le donne generazione dopo generazione. Sono orgoglioso di aver prodotto la prima serie sulla vita di Maria Felix che rappresenterà fedelmente l’eredità che ci ha lasciato”.ha espresso Armin.

Maria Felix è un ottimo riferimento per le donne messicane (Immagine: GettyImages)

Dove e quando andrà in onda la serie?

Secondo le informazioni pubblicate dalla rivista il cui, di chiSviluppato da Televiste Studios sarà rilasciato tramite ViX+la scelta premium per il servizio di live streaming per TelevisaUnivision. La serie Vital, ancora senza un titolo specifico, dovrebbe essere disponibile sulla piattaforma a partire dalla seconda metà dell’anno.

L’attrice messicana Maria Felix è nata e morta l’8 aprile (Immagine: Getty Images)

lancio

a Sandra Echeverria, Ximena Romo e April Vergara Gli attori li accompagneranno Guillermo Garcia Canto, Ana Bertha Espen, Josh Gutierrez, Jimena Ayala, Marquen Lopez, Ursula Pronida, Ramon Medina E il Elena Reed.