La donna doveva appendere animali di peluche con una corda intorno al collo su uno striscione candidato nero a Cape May, NJ – NBC Los Angeles

Una donna è stata ripresa dalla telecamera mentre appendeva animali di peluche con un cappio al collo su un poster di propaganda politica di un candidato nero al Congresso.

L’incidente è indagato come un crimine d’odio dalle autorità a Cape May, nel New Jersey.

È stato riferito che la signora avrebbe appeso almeno tre bambole con corde intorno al collo ai rami dell’albero dove si trovava l’etichetta di Tim Alexander di Middle Township, che corse contro l’incumbent Jeff Van Drew nel 2 ° distretto congressuale del New Jersey. alla Camera dei Deputati.

Le autorità sperano di trovare la donna, quindi hanno rilasciato dati alla comunità per aiutare nel processo. È una signora bianca con i capelli biondi alla guida di una berlina scura, probabilmente una Buick.

Alexander ha definito l’incidente “disgustoso” e “patetico”, mentre il sindaco di Middle Township Tim Donohue ha definito l’atto un “potenziale crimine d’odio” su cui erano previste accuse.

“Questo non è quello che siamo a Middle Township”, ha scritto Donohue su Facebook. Siamo uniti contro ogni forma di razzismo, odio, minacce e intimidazioni. Se questa indagine dimostra che le accuse sono giustificate, gli autori saranno perseguiti nella misura massima consentita dalla legge”.

Le autorità della contea di Cape May stanno esortando i cittadini ad aiutare a trovare il sospetto chiamando l’ufficio del procuratore generale al 609-465-1135 o l’MTPD al 609-465-8700.