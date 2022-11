La famiglia di Amia Monteiro rivela le sue condizioni

Circa un mese fa, cantante Amaya Montero Era sotto i riflettori dei media Dopo aver pubblicato una foto confusa sul suo profilo Instagram, che sembrava essere leggermente diverso dall’aspetto normale. Questo ha preoccupato i suoi seguaci, perché sono troppo abituati a un traduttore Rose Condividi le foto sembrano luminose. Inoltre, il messaggio in cui era stato depositato aveva appena fatto scattare gli allarmi. Da allora, l’artista non è apparso sui social network. Ora la sua famiglia ha rivelato come sta.

“Se la speranza è l’ultima cosa che muore e non l’ho ancora persa, che senso ha per me la vita?”, ha scritto la cantante sul suo Instagram a metà ottobre. Traduttore geografia anche Puoi contare su di me sconcertato tutti i suoi seguaci. E non solo per il contenuto della frase e i suoi possibili significati, ma perché nella foto di accompagnamento appare in bianco e nero, completamente arruffata e molto seria, cosa insolita per lei che è sempre così felice e condivide le foto sorridenti. .





“Non si sente bene. Quello che dici dirà mia sorella” Ha detto che poche ore dopo la sua pubblicazione ha menzionato Idoya MonteroSorella del famoso cantante. Tuttavia, l’ex cantante L’orecchio di Van Gogh È scomparso dai suoi social network mentre i suoi follower aspettavano una sorta di spiegazione. Ora, dopo diverse settimane senza notizie, la sua famiglia ha fornito nuovi dettagli sulle attuali condizioni di salute della cantante. “Va un po’ meglio”, sottolinea al medium un membro del suo ambiente spagnolo.

Poiché questa fonte conferma il mezzo di cui sopra, Amaia Montero preferisce stare lontana dai social network per concentrarsi sull’uscita del suo nuovo album. Un album che sta preparando da due anni ormai, e questa è la sua priorità assoluta al momento. Questo progetto si traduce come il suo quinto album in studio da quando ha iniziato la sua carriera da solista. Nelle ultime ore, i media lo hanno citato dicendo: “È il suo sogno più grande e lei si concentra sul lavoro e che tutto sta andando bene”.

Amaya Montero in una foto d’archivio Instagram / Amaya Montero

L’attrice ora è circondata dalla sua famiglia. Le cose più importanti nella sua vita per lei sono sua madre Pilar e la sorella Idoya, che diventano il suo più grande sostegno in questo momento, poiché la sua salute mentale sembra essere appesa a un filo. Ma sembra che il raggio di luce che la musica le porta e l’entusiasmo che ha messo nel suo nuovo progetto saranno per lei la forza trainante, e quando meno ce lo aspettiamo, riapparirà analfabeta, se qualcuno ne ha ancora dubbio, che sia una delle artiste più importanti del nostro paese.