La famiglia reale britannica deve riformarsi per sopravvivere

Opinione di Bloomberg Visto da milioni di persone in tutto il mondo, il funerale della regina Elisabetta II ha mostrato il lustro duraturo del sistema ereditario britannico. Tuttavia, mentre incombe una recessione e la sterlina scende al livello più basso in quasi quattro decenni, è tempo di chiedersi: la monarchia può essere riformata in modo abbastanza rapido e radicale per adattarsi a un periodo di turbolenze? Sul piano sociale ed economico?

L’era moderna è iniziata con la decapitazione di un re e le sue principali ideologie – siano esse democrazia, socialismo, capitalismo di mercato, anticolonialismo o, più recentemente, populismo – si sono concentrate sulla giustizia e sulla sfiducia nelle élite. La gentile presenza della regina ha aiutato un’istituzione obsoleta a rimandare una resa dei conti tanto attesa. Ma i vantaggi esclusivi della sua famiglia – stravaganza finanziata dai contribuenti, mancanza di tassa di successione e immunità dall’azione penale – saranno oggetto di un controllo sempre più ostile.

Molti regni in tutto il mondo erano già appassiti sotto quello sguardo. Potrebbe stuzzicare la nostra curiosità, l’autoproclamato “Principe di Venezia”, ​​che è stato visto in una triste partecipazione a un funerale la scorsa settimana. La verità è che i re e le regine d’Europa sopravvissuti hanno affrontato avversità o estinzioni dalla prima guerra mondiale. Quando non sono andati in esilio, hanno dovuto fare i conti con la loro futilità nel mezzo di una rivoluzione democratica diffusa attraverso crisi e sollevazioni di massa. Abbandonando ogni parvenza di “governo”, divennero simboli impotenti dello stato. Oggi, i re privilegiati sono la regola piuttosto che l’eccezione.

La decolonizzazione più brutale e comune dell’Asia e dell’Africa fu l’indebolimento del potere reale. In India, che aveva più di 500 membri della famiglia reale all’indipendenza nel 1947, i privilegi ereditari furono improvvisamente aboliti alla fine degli anni ’60 e si può sostenere che il Giappone mantenne il suo imperatore dopo la seconda guerra mondiale su insistenza degli Stati Uniti. In Thailandia, la più grande anomalia politica in questo senso, il re ha rivendicato con successo il suo lignaggio e il suo status semidivino per decenni. Il suo successore, che vive principalmente in Germania, sta ora affrontando proteste senza precedenti contro la sua posizione un tempo insostituibile.

La riforma, ovviamente, è il motto di coloro che cercano di perpetuare un’incarnazione quasi completa di privilegi immeritati. I Maharaja rimasti in Europa cercarono di adeguare il loro stile allo spirito egualitario delle loro società. Alcuni ci sono riusciti. Il re di Svezia, Carlo XVI Gustavo, riuscì a mantenere la sua posizione anche grazie all’integrazione della sua famiglia nella borghesia svedese, rendendosi conto della necessità dell’uguaglianza. In un’importante concessione alla sensibilità democratica, ha sollevato cinque dei suoi nipoti dai doveri reali ufficiali nel 2019.

Il caso più eclatante della monarchia riformata sorse in Spagna. L’ex re Juan Carlos, che ha anche partecipato al funerale della regina Isabella, ha supervisionato il ripristino della democrazia nel 1975 dopo la morte del dittatore generale Francisco Franco. Nel 2014 il re è stato costretto ad abdicare dopo una serie di scandali. Attualmente vive in esilio negli Emirati Arabi Uniti.

Suo figlio e successore, re Felipe, riuscì a indebolire notevolmente la famiglia reale, impedendo ai suoi membri di accettare doni o impegnarsi in affari. I nuovi volti della monarchia spagnola sono sua moglie, la regina Letizia, ex giornalista di modeste origini, e la loro figlia adolescente, studentessa in Galles. Tuttavia, una piccola maggioranza in Spagna oggi è favorevole alla sostituzione della monarchia con una repubblica.

Basandosi su un maggiore sostegno popolare, la famiglia reale britannica sembra essere relativamente forte. Si dice che il nuovo re Carlos III sostenga riforme del tipo già in atto in Spagna e in altre democrazie europee. C’è sicuramente molto che può fare: Buckingham Palace, con 775 camere e una piscina, potrebbe essere un hotel di lusso idealmente situato nel centro di Londra. Posso dire alla maggior parte dell’enorme famiglia reale di vivere una vita normale al di fuori delle loro gabbie dorate.

Indipendentemente dal fatto che tenti o meno tali riforme, anche i membri della famiglia reale britannica non possono più sperare di essere esentati dalle prove di merito e prestazioni a cui il resto di noi è costantemente sottoposto. Ora che la regina Elisabetta se n’è andata, il comportamento oltraggioso degli hacker finanziati dai contribuenti potrebbe far crollare la famiglia reale molto rapidamente.

In effetti, è probabile che la sua egregia indifferenza per il dolore provato dai cittadini britannici sembri sempre più terribile al grande pubblico. La Gran Bretagna può sembrare fortunata che la regina Elisabetta II abbia governato tranquillamente durante il suo regno. Ma quella fortuna, che aveva contribuito a nascondere un profondo marciume nazionale, era esaurita. Le domande si faranno sempre più forti su cosa sia la monarchia, poiché la Gran Bretagna sarà lasciata completamente esposta nei prossimi mesi: un paese immerso in una crisi politica ed economica da un’establishment politico e mediatico che la monarchia ha fatto poco per prevenire.

Questa nota non riflette necessariamente l’opinione della redazione o di Bloomberg LB e dei suoi proprietari.