La fantastica casa che George Clooney ha comprato in Italia

Chissà oggi George Clooney? Uno degli attori americani Popolarità In giro per il mondo, ha recentemente lavorato a un altro film attualmente nelle sale: ‘Ticket to Paradise’. In quanto milionario, il traduttore ne ha più di uno DimoraMa molto migliore, almeno dal nostro punto di vista Una villa che ha comprato in Italia vicino al Lago di Como. Un altro famoso ex calciatore che possiede una casa nel paese transalpino David Beckham.

La spettacolare casa di George Clooney a Como, una bellissima città del Nord Italia Ha un nome: ‘Villa Olandra’.. È una villa che risale al 1720, quindi c’è gran parte della storia della città all’interno delle sue mura. Successivamente, te lo diciamo Tutti i dettagli noti su questa straordinaria proprietà.

Esterno di ‘Villa Olandra’: la lussuosa tenuta italiana di George Clooney

Questa villa Circondato da un giardino ricco di piante e fiori colorati E che arredano l’area esterna Le alte siepi proteggono la privacy dei suoi residenti (In questo caso George Clooney e la sua famiglia o amici). Il meglio che questa casa ha da offrire, e di gran lunga Spettacolare vista sulle Alpi e sul Lago di ComoUn paradiso naturale italiano, se vuoi vederlo da solo, ci vorranno tre giorni per scoprire tutto ciò che ha da offrire.

Anche l’attore americano ne ha molti Luoghi per praticare diversi sport e varie attività ricreativeCome: un campo da tennis, una palestra, circuiti all’aperto dedicati alla corsa e all’esercizio fisico… George Clooney ama prendersi cura di sé per mantenersi in forma, la verità è che A 61 anni può vantare di avere una figura invidiabile Anche a uomini più giovani di lui.

Cosa si sa degli interni del palazzo che George Clooney acquistò a Como?

Non si conoscono molti dettagli su ciò che Clooney possiede in questa villa L’attore è sempre molto discreto in questa materia. Quello che si sa poco è che esiste Totale 25 camere, una grande piscina e un garage molto grande che George Clooney utilizza per riporre le sue moto. A parte questo, è una delle caratteristiche principali di questa città Una sala-pizzeria con un grande forno a legna: Un alloggio molto italiano. Secondo chi ha visitato il luogo, La combinazione di elementi architettonici e decorativi classici e moderni è semplicemente elegante.

Da quando George Clooney ha acquistato la villa nel 2002, Molte celebrità l’hanno visitatoTra questi: i duchi del Sussex, Brad Pitt, Matt Damon, Jennifer Aniston e Michael Douglas. Barack Obama e la sua famiglia sono gli ultimi a visitare la residenza estiva dell’attore a Como.. Tutti lasciarono felicemente il palazzo.