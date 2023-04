La febbre del litio è finita: questi i motivi del suo calo di prezzo del 70%.

Dopo un meraviglioso 2022, il prezzo del litio non ha smesso di scendere nel 2023. E dato il ruolo essenziale che questa materia prima gioca nelle batterie ioniche per le auto elettriche e, quindi, nel passaggio verso un’economia a emissioni zero, questo crollo solleva molti domande. Mentre si analizzano le ragioni dello scoppio di questa bolla, il presidente del Cile, Gabriel Boric, ha appena annunciato che nazionalizzerà l’industria di questo metallo nel Paese sudamericano.

La corsa al litio ha raggiunto il picco nel novembre dello scorso anno. A quel tempo, sul mercato cinese venivano pagati circa 597.500 yuan (circa 81.390 euro) per una tonnellata di questo minerale. meno di sei mesi dopo, Il suo prezzo è diminuito del 70%.raggiungendo i 180.000 yuan (circa 23.790 euro), il livello più basso in 18 mesi, secondo Trading Economics.

Per scoprire cosa è successo al litio, devi andare in Cina. Paese asiatico Il più grande mercato di veicoli elettrici al mondocosì come le batterie agli ioni di litio. Nel 2022, la produzione di questi dispositivi raggiungerà 1,2 trilioni di yuan (circa 163.187 milioni di euro), secondo i dati del Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology. In altre parole, è aumentato del 130% rispetto al 2021. Da parte loro, sei aziende cinesi erano tra i 10 maggiori fornitori di questi dispositivi al mondo con una quota di mercato del 60,5%, secondo i dati raccolti dall’azienda sudcoreana SNE Ricerca. .

Tuttavia, tutto è cambiato alla fine dello scorso anno, quando la domanda è rallentata, probabilmente a causa del governo di Pechino Fine dei sussidi per l’industria delle auto elettricheCome previsto dalla sua entrata in vigore nel 2009. Nel tentativo di rimanere attraenti per i consumatori, i produttori hanno dovuto abbassare i prezzi delle loro auto, il che a sua volta ha contribuito a ridurre la domanda di litio.

Le vendite di veicoli elettrici sono generalmente diminuite. Sebbene ci sia stato un aumento del 3% su base annua rispetto al 2022, la verità è che a gennaio di quest’anno sono state vendute solo 672.000 unità, quasi la metà delle vendite di dicembre, secondo uno studio di Rystad Energy. Da parte sua, la quota di mercato dei veicoli elettrici è scesa dal 23% nell’ultimo mese dello scorso anno al 14% nel primo di quest’anno.

Il crollo delle vendite ha solo aperto un altro fronte nel settore: guerra dei prezzi. Oltre ai produttori cinesi, un’altra azienda che ha scelto questa strategia è Tesla. Ed è che dall’inizio dell’anno la società gestita da Elon Musk ha ridotto il prezzo della Model 3, Model S, Model X e Model Y con l’obiettivo di attirare nuovi clienti e dominare così il mercato automobilistico .

fornitura di litio

Uno dei motivi dell’alto prezzo del litio lo scorso anno è stato l’aumento della domanda. Un altro, carenza di approvvigionamento. Inoltre, molti analisti hanno avvertito che se non vengono sviluppati nuovi progetti, Il mondo potrebbe affrontare una carenza di questo minerale. Ma non più.

Nel 2022 il deficit di litio raggiungerà le 76.000 tonnellate. Tuttavia, la domanda inferiore, unita alla sovrapproduzione, porterà a un calo quest’anno Tra le 20.000 e le 30.000 tonnellate di questo mineraleSecondo i calcoli di Rystad Energy.

Guardando al futuro, l’offerta di questa materia prima dovrebbe crescere a un tasso del 34% annuo fino al 2025, mentre la domanda crescerà solo del 25%, secondo il World Energy Trade.

Il Cile vuole nazionalizzare la sua industria

Nel tentativo di rilanciare l’economia cilena e proteggere l’ambiente, il presidente Boric ha deciso di nazionalizzare l’industria del litio del paese. Il paese sudamericano ha ed è una delle tre maggiori riserve di litio al mondo Il secondo produttore di questo minerale dopo solo l’Australia. Nello specifico, sul suo territorio si trova l’11,2% di tutti i giacimenti di questo minerale, e nel 2021 ha prodotto 26.000 tonnellate di questo minerale, secondo i dati di Statista.

In pratica, questa misura significherà che le operazioni effettuate fino ad oggi dai colossi industriali Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) e Albemarle Sarà acquisito da una società statale separataSecondo Reuters. Una volta realizzati, ha spiegato Borik, i futuri contratti di estrazione del litio saranno detenuti solo nell’ambito di un sistema di partenariato pubblico-privato controllato dallo stato. I contratti esistenti non verranno risolti.

Di conseguenza, gli analisti considerano molto probabile l’acquisto di litio Cerco di investire in altri paesi in futuro. Secondo loro, la destinazione principale sarà l’Australia, il più grande produttore mondiale di litio.

Non è il primo Paese che produce una materia prima essenziale a decidere di nazionalizzare di recente la propria industria. L’esempio più chiaro è il Messico L’anno scorso ha reso i depositi di litio del paese di proprietà dello stato. Da parte sua, l’Indonesia ha vietato le esportazioni di nichel nel 2020, che è un altro metallo chiave per l’industria delle batterie elettriche.