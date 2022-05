La Fed potrebbe fermare la stretta monetaria a settembre: BofA

il nuovoYork – La Federal Reserve potrebbe sospendere l’inasprimento della politica monetaria a settembre se la recessione economica inizia e l’inflazione si riduce, hanno affermato gli strateghi della Bank of America, il giorno dopo che la banca centrale statunitense ha pubblicato i verbali della riunione di politica monetaria del 2020.

Tutti i politici della Fed hanno concordato di aumentare i tassi di mezzo punto percentuale nella riunione del 3-4 maggio per affrontare l’iperinflazione, con la maggior parte che afferma che ulteriori aumenti di queste dimensioni a giugno e luglio potrebbero essere appropriati.

Tuttavia, i verbali hanno anche mostrato che la Fed stava cercando di trovare il modo migliore per ridurre l’inflazione senza causare una recessione o aumentare drasticamente il tasso di disoccupazione, un compito che secondo molti partecipanti sarebbe stato difficile.

Gli specialisti della Bank of America hanno affermato in una nota che è probabile che la banca centrale sospenda l’inasprimento a settembre, lasciando durante la notte il tasso chiave in un intervallo compreso tra l’1,75% e il 2% se le condizioni finanziarie peggiorano.

“Recentemente abbiamo assistito a un cambiamento debole ma notevole nelle comunicazioni della Fed, con alcuni funzionari che hanno proposto l’opzione di tagliare o sospendere su base annua al 2%, dato il contesto macroeconomico difficile, l’inasprimento delle condizioni finanziarie e la potenziale moderazione dell’inflazione”.

L’inflazione, secondo la metrica preferita dalla Fed, è attualmente tre volte superiore all’obiettivo del 2% della banca centrale.

Giovedì, i trader di futures sui fondi Fed si aspettavano un aumento di 50 punti base in entrambe le riunioni della banca centrale a giugno e luglio e un aumento di 25 punti base a settembre.

Sebbene la Bank of America abbia indicato che non era lo scenario di base, la banca centrale ha affermato che la banca centrale potrebbe vedere il tasso dell’1,75%-2% sui fondi federali come “una normalizzazione della politica monetaria che offre l’opportunità di fermarsi e valutare l’impatto su occupazione e inflazione”.

Gli esperti hanno affermato che una pausa nell’inasprimento potrebbe portare a prezzi più bassi sull’intera curva dei rendimenti del Tesoro statunitense.

Il benchmark dei rendimenti obbligazionari statunitensi a 10 anni ha raggiunto il livello più basso da aprile giovedì. È in calo dal 3,2% del 9 maggio, in un momento in cui il mercato obbligazionario vede l’economia rallentare e l’inflazione dovrebbe perdere vigore.

Tuttavia, altri analisti non vedono la Fed passare a una posizione più accomodante.

Gli strateghi di TD Securities hanno affermato che si aspettano che la banca centrale alzi i tassi di interesse al di sopra del tasso neutro, un livello che non stimola né limita la crescita economica, ma a un ritmo più graduale dopo le riunioni politiche di giugno e luglio.

I responsabili della politica monetaria della Federal Reserve stimano che il tasso neutro sia compreso tra il 2% e il 3% circa.