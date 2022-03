La Federal Reserve americana avverte che la guerra in Ucraina potrebbe aumentare l’inflazione

Il presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti, Jerome Powell, ha sottolineato giovedì che la guerra in Ucraina potrebbe causare un aumento dell’inflazione e ridurre gli investimenti.

“Vedremo una pressione al rialzo sull’inflazione, almeno per un po’”, ha detto Powell durante la sua apparizione davanti alla commissione del Senato per le banche, l’edilizia abitativa e gli affari urbani.

Powell ha affermato che le azioni della Russia potrebbero esercitare un’ulteriore pressione sull’inflazione nei mercati globali dell’energia e delle materie prime, citando i prezzi record del petrolio e del gas naturale.

“Quello che sappiamo finora è che i prezzi delle materie prime sono aumentati in modo significativo, in particolare i prezzi dell’energia”, ha affermato Powell, aggiungendo che ciò si tradurrebbe in una maggiore inflazione per l’economia statunitense, “almeno a breve termine”.

Secondo Powell, la guerra in Ucraina, le sanzioni imposte dagli alleati occidentali a Mosca e alle società private che lasciano la Russia potrebbero anche causare un calo degli investimenti e delle spese.

“Potremmo assistere a un calo della propensione al rischio, quindi potrebbero esserci meno investimenti e le persone si ritireranno dalla spesa”, ha affermato Powell. A sua volta, ha sottolineato che “è difficile vedere l’impatto di ciò sia sull’offerta che sulla domanda”.

“Dobbiamo rimanere vigili e agili nel prendere decisioni in un ambiente molto difficile”, ha affermato Powell.

* Tradotto da Daniel Gallego.



