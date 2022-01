La Federal Reserve americana, interrogata tra un’indagine e l’altra per corruzione

Tre dimissioni di alti funzionari della Federal Reserve derivanti da un’indagine sull’insider trading hanno messo a rischio la credibilità della Fed in un periodo economico turbolento per gli Stati Uniti.

Quando i paesi hanno iniziato ad annunciare quarantene obbligatorie e il panico stava crescendo sui mercati finanziari a causa delle conseguenze economiche e della potenziale crisi finanziaria che stava arrivando a causa del Covid-19, Richard Clarida, vicedirettore della Federal Reserve degli Stati Uniti, ha venduto quasi cinque milioni di dollari in azioni che stavano già perdendo valore alla Borsa di New York. Come un “ribilanciamento pianificato del portafoglio”, la Federal Reserve ha descritto nei suoi rapporti sui movimenti del mercato azionario che alti funzionari della banca centrale statunitense devono riferire su di essi quotidianamente.

Clarida ha venduto le sue azioni il 24 febbraio 2020, quando i mercati erano in ribasso per evitare di perdere più soldi sul titolo in un ambiente turbolento. Tuttavia, tre giorni dopo, il 27 febbraio dello stesso anno, riacquistò le stesse azioni quando persero ancora più valore. Ciò che ha catturato maggiormente l’attenzione dei ricercatori è stato che il giorno successivo, il 28 febbraio, Jerome Powell, direttore della Federal Reserve, Ha annunciato che utilizzerà gli strumenti a sua disposizione per mitigare le conseguenze economiche della pandemia Un calo generale della domanda e dei consumi.

Il 26 febbraio dello stesso anno i funzionari della Federal Reserve si riunirono per determinare le misure macroeconomiche da adottare per contrastare gli effetti del Covid-19 sull’economia, riunione alla quale Clarida non era presente, ma che in seguito ottenne un resoconto tramite una chiamata registrata con un partecipante. Il 15 marzo 2020, la Federal Reserve ha abbassato il tasso di interesse di riferimento allo 0% e ha acquistato Treasury e altri prodotti finanziari garantiti da ipoteche per oltre $ 700.000 milioni. Alla fine, i mercati finanziari si sono ripresi così come i titoli che Clarida aveva acquistato a prezzi bassi prima dell’adozione delle misure anti-shock.

come Sul “New York Times”, il riacquisto di questo titolo non è stato adeguatamente riportato È stata facilmente interpretata come una transazione finanziaria più sensibile alle condizioni di mercato e alle informazioni riservate e privilegiate che il gestore aveva sulle azioni che la Federal Reserve avrebbe intrapreso per rivitalizzare l’economia ei mercati finanziari. La manovra è stata descritta dalla senatrice Elizabeth Warren, specializzata in diritto commerciale, e da altri esperti come “commercio interno”.

Le dimissioni di Richard Clarida sotto pressione

dopo Le indagini, rivelate inizialmente da Bloomberg, E molte domande dei membri del Congresso e di altri esperti, Richard Clarida ha presentato le sue dimissioni al presidente Joe Biden lunedì 10 gennaio 2022. Il suo mandato è scaduto il 31 gennaio, ma ha presentato il suo mandato di due settimane e ha lasciato l’incarico il 14 gennaio. Clarida ha scritto Ha inviato la sua lettera di dimissioni al Presidente della RepubblicaPer non parlare delle indagini a suo carico.

A questo proposito, il direttore della Fed Jerome Powell ha affermato che il contributo e le deliberazioni di Richard Clarida sulla politica monetaria avranno un impatto a lungo termine sul campo delle banche centrali e che “i suoi saggi consigli e opinioni mancheranno”. lui alla posizione, per continuare a dirigere la politica monetaria degli Stati Uniti per altri quattro anni.

Le affermazioni e i segnali di mosse finanziarie di Powell con informazioni classificate da parte del secondo in comando si trovano in un contesto piuttosto sottile. L’inflazione nel paese ha raggiunto i livelli più alti negli ultimi 40 anni e molti mettono in dubbio la mancanza di azione della Federal Reserve per controllare l’aumento dei prezzi al consumo. Jerome Powell ha dichiarato nella sua audizione di conferma al Senato in particolare che d’ora in poi si concentrerà sul controllo dell’inflazione aumentando i tassi di interesse fino al 2022.

Altre dimissioni precedenti, un problema sistemico all’interno della Fed?

Molti analisti concordano sul fatto che la credibilità della banca centrale statunitense sia a rischio a causa del comportamento di alcuni funzionari che avrebbero messo i propri interessi personali al di sopra di quelli dell’economia. Oltre a Clarida, Robert Kaplan, l’ex capo dell’ufficio regionale della Federal Reserve a Dallas, ed Eric Rosengren, l’ex capo dell’ufficio regionale di Boston, si sono dimessi per questioni simili nel settembre 2021.

I rapporti finanziari mostrano come Kaplan ha trasferito milioni di dollari in azioni di compagnie petrolifere nel 2020 Adducendo l’uso di informazioni riservate che gli avrebbero giovato. Dall’altro lato, Rosengren ha investito in fondi immobiliari mentre era in vigore la politica della Fed Sugli acquisti di titoli garantiti da ipoteca di cui ha beneficiato il mercato immobiliare.

Ha scritto: “Non c’è alcuna giustificazione morale o finanziaria per Clarida o qualsiasi altro funzionario governativo per impegnarsi in discutibili manovre di mercato con accesso a informazioni non pubbliche e potere su decisioni che hanno effetti straordinari sui mercati e sull’economia”. La senatrice Elizabeth Warren, membro della commissione bancaria del Senato, ha scritto una lettera al presidente della National Securities Exchange Commission (SEC), Gary Gensler, chiedendo un’indagine.

Per Peter Conti-Brown, professore di studi legali ed etica aziendale all’Università della Pennsylvania, nessun presidente di banca centrale regionale o membro del consiglio di amministrazione dovrebbe possedere un’azione.

La risposta della Federal Reserve

All’udienza del Senato, Jerome Powell ha osservato che la Fed sta rivedendo il suo statuto perché “chiaramente non funziona” e sta valutando un divieto assoluto di acquisto di azioni individuali. Inoltre, l’organismo di vigilanza del governo federale sta indagando sulle operazioni che i funzionari hanno effettuato nel 2020.

Nel frattempo, Lyle Brainard, attualmente membro del Consiglio dei governatori della Federal Reserve, succederà a Richard Clarida come vicepresidente della Banca centrale degli Stati Uniti se il Congresso alla fine approverà la sua nomina.