La Federal Reserve fissa le date nel bel mezzo dell’alta inflazione

L’elevata inflazione e il rallentamento della crescita economica dopo la pandemia tengono le banche centrali a un bivio: Procedere con il ritiro degli stimoli senza favorire il recupero? Le risposte non sono omogenee. mentre il La Banca Centrale Europea (BCE) scommette su un “reset” e mantiene i suoi piani Di fronte alle pressioni inflazionistiche, Riserva federale degli Stati Uniti (Fed) Seleziona “Diminuisci”. Il suo presidente, Jerome Powell, ha accennato ai suoi prossimi spettacoli ma senza specificare le date. Dopo il loro incontro del 2 e 3 novembre, il mercato avrà maggiori dettagli.

Attualmente, la Federal Reserve va sui mercati ogni mese perAcquistare $ 120 miliardi di asset – attraverso due programmi di titoli di stato e titoli garantiti da ipoteca – e secondo l’ultima riunione di politica monetaria, l’obiettivo della Fed è di abbandonare gli acquisti netti in giugno 2022. Da lì dovresti decidere quale data iniziare e l’importo della riduzione ogni mese. I verbali di settembre includevano un possibile piano da contemplare 15.000 milioni di riduzioni degli acquisti al mese. Pertanto, il completamento di queste operazioni richiederà otto mesi e, con giugno sul tavolo, dovrebbe iniziare a novembre.

Nonostante queste aspettative, gli analisti di ING ritengono che il calo degli acquisti possa essere “completa più velocemente” Data la crescita dell’economia, la creazione di posti di lavoro e l’elevata inflazione “probabilmente” almeno fino alla metà del prossimo anno. Infatti, all’ultimo incontro sulla politica monetaria, molti partecipanti erano già a favore di un Più veloce nella riduzione degli stimoli.

Per quanto riguarda la riduzione degli acquisti, la Fed è stata chiara, dal momento che il Federal Open Market Committee (FOMC) ha deciso che Avvisare il mercato in anticipo Può ridurre il rischio di reazioni avverse. Tuttavia, ora stanno affrontando anche la sfida del management Aspettative sui tassi di interesse A causa dell’alto rischio di inflazione. “Non credo che questo sia il momento giusto”, ha detto Powell la scorsa settimana. Tuttavia, non mancano gli analisti che la pensano così Dovresti aspettarti le tue aspettative Aumento del tasso di interesse dovuto all’aumento dell’indice dei prezzi al consumo.

Negli Stati Uniti il ​​tasso di inflazione di settembre è salito al 5,4%, Il livello più alto dal 2008 e leggermente superiore alle aspettative. La principale pressione al rialzo sull’IPC a settembre è venuta dal costo delle abitazioni (3,2% rispetto al 2,8% di agosto), segno di Alta temperatura nel mercato immobiliare statunitense. Su questo incide l’acquisizione di titoli ipotecari da parte della Federal Reserve, 40 miliardi di dollari al mese che verranno ridotti di 5000 milioni ogni trenta giorni, secondo il piano discusso nell’ultima riunione.

Secondo l’ultima previsione della Federal Reserve, pubblicata a settembre, l’inflazione negli Stati Uniti chiuderà il 2021 al 4,2%, mentre l’anno prossimo scenderà di due punti percentuali, al 2,2%. Questa percentuale rimarrà nel 2023 e nel 2024 scenderà leggermente al 2,1%, secondo le previsioni. Per queste proiezioni, utilizzare l’estensione Indice dei prezzi per la spesa per consumi personali (PCE), piuttosto che l’indice dei prezzi al consumo, che indica un alto tasso di inflazione. Attualmente è del 4,3%.

Il teatro del 2022 vacilla, le principali banche centrali sono già consapevoli che l’inflazione continuerà più a lungo del previsto. In questo scenario, “aumenta il rischio di una revisione al rialzo delle aspettative di inflazione a lungo termine”, afferma. tiffany wilding, economista di PIMCO, vede “un rischio significativo di tassi di interesse più elevati in futuro”. Da ING vanno ben oltre e se lo aspettano Nel 2022 ci saranno già almeno due aumenti Della specie, fino al 3 luglio.

‘Ricalibrare’ vs ‘taper’

Nonostante questo giovedì anche la Banca centrale europea abbia confermato un calo degli acquisti nell’ambito del PEPP (Programma di acquisto di emergenza pandemica), il movimento è completamente diverso. Christine LagardeIl presidente dell’Autorità europea, lo ha chiarito Non stiamo parlando di ‘tapping’, ma di ‘ricalibrazione’.. Il concetto di “ricalibrazione” del programma di approvvigionamento pandemico era già stato utilizzato dopo la riunione di settembre in cui ha sottolineato che “la scelta delle parole è appropriata” e ha insistito sul fatto che l’approvvigionamento sarebbe appropriato. “moderatamente meno” al secondo e terzo trimestre di gravidanza.

Il PEPP dovrebbe concludersi a marzo, prima che la Federal Reserve tagli completamente gli acquisti, ma questo non significa la fine dello stimolo in Europa, dove Anche la Banca centrale europea effettua regolarmente acquisti in-app (Programma di acquisizione di asset), in vigore da prima della pandemia. In questo modo, l’eurozona rimane un passo indietro rispetto alla Fed e alle altre grandi banche centrali perché è… “Paesi ed economie diverse”Difendi Lagarde. Direttore Strategia JP Morgan AM per Spagna e Portogallo, Lucia Gutierrez Melado, pensa anche che il “tapping” della Fed sia “ragionevole”, avendo superato la peggiore crisi derivata dalla pandemia di Covid-19. In Europa, invece, la ripresa è arrivata dopo, quindi JP Morgan AM prevede un aumento dei tassi di interesse “Accedi più tardi” rispetto agli Stati Uniti.

Nonostante queste differenze, lo scenario macroeconomico affrontato da entrambe le forze è simile, con un rallentamento della crescita. I rischi, oltre all’inflazione, sono guidati dalla riapertura economica che ha comportato Il disallineamento tra domanda e offerta. Di conseguenza, i colli di bottiglia della catena di approvvigionamento, le crisi dei semiconduttori, l’aumento delle materie prime e la carenza di manodopera hanno rallentato la crescita negli ultimi mesi, con prezzi in aumento.