La Federal Reserve mantiene invariati i tassi di interesse

Riserva federale Per ora ha scelto di mantenere il piede sul freno economico e mercoledì ha mantenuto invariato il tasso di interesse di riferimento.

Cosa è successo

È la prima decisione presa dal FOMC nel 2022, che ha concluso la sua riunione di due giorni mercoledì pomeriggio dichiarando di aver “deciso di mantenere l’intervallo target per il tasso sui fondi federali tra lo 0 e lo 0,25%”. La decisione è stata presa all’unanimità.

Tuttavia, il FOMC ha aggiunto che “con un’inflazione superiore al 2% e la forza del mercato del lavoro, il Comitato prevede che sarà presto opportuno aumentare la fascia obiettivo per il tasso sui fondi federali”.

Allo stesso modo, il FOMC ha dichiarato che “continuerà a ridurre il ritmo mensile degli acquisti netti di attività e li interromperà all’inizio di marzo. A partire da febbraio, il comitato aumenterà le sue partecipazioni in titoli del Tesoro di almeno $ 20 miliardi al mese e Titoli di agenzia garantiti da Mutui Almeno 10.000 milioni di dollari al mese”.

L’ultima volta che la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse è stato nel dicembre 2018. Il Federal Open Market Committee ha iniziato a tagliare i tassi nel luglio 2019, citando “le implicazioni degli sviluppi globali per le prospettive economiche, nonché le moderate pressioni inflazionistiche”. I tassi sono ulteriormente diminuiti con l’inizio della pandemia di Covid-19 nel marzo 2020 e da allora sono rimasti ai livelli più bassi.

Cosa significa questo

Il massiccio aumento dell’inflazione (i prezzi al consumo sono aumentati del 7% su base annua a dicembre), combinato con l’incertezza economica causata dalla prolungata pandemia e dalla volatilità dei mercati finanziari, ha portato a speculazioni tra gli osservatori della Fed, che hanno indicato che la banca centrale è inizio a Attuazione di una serie di rialzi dei tassi di interesse da mercoledì.

“Questo e niente è lo stesso”, ha osservato. Jake CloptonPresidente Capitale di Kluptonun broker ipotecario commerciale con sede a Chicago, che ha avanzato la sua teoria secondo cui la Fed non era pronta a cambiare rotta.

“Semplicemente non volevano spaventare nessuno a questo punto”, ha aggiunto Clopton. “Penso che siano ancora sulla buona strada per fare il loro primo rally al meeting di marzo, ma non vogliono spaventare i mercati ora”.

Medico. Antonio B SandersIllustre Professore di Finanza Immobiliare presso Università George Mason ed ex direttore e capo della ricerca sui titoli garantiti da attività e Mutui A partire dal Deutsche Bank AG (NYSE:DB) A New York City, la Federal Reserve non dovrebbe fare mosse drammatiche quando il Federal Open Market Committee riprenderà la sua riunione di marzo.

“È probabile che si tratti solo di un piccolo aumento del tasso di 25 punti base”, ha affermato Sanders, avvertendo che anche un aumento minimo non sarebbe sufficiente dato il contesto economico. “L’inflazione è fuori controllo e la Fed è seduta lì a guardare con soggezione”.

Ma d’altra parte, Sanders ha riconosciuto che un aumento troppo elevato delle tariffe può creare più problemi che soluzioni.

“Non solo gli Stati Uniti, ma tutti i governi del mondo hanno speso come marinai ubriachi negli ultimi 20 anni”, ha detto. “La Fed non può vedere i tassi di interesse salire così tanto”.

Tuttavia, ha affermato il dott. Peter MorrisseyProfessore Emerito Robert H. College. Smith College of Business presso l’Università del Maryland E l’ex direttore dell’Economia a Commissione per il commercio internazionale degli Stati Unitiha avvertito che nessuna azione sui tassi di interesse potrebbe andare avanti per molto più tempo e si è chiesto se il capo della Fed, Girolamo PowellComprendi la gravità della situazione.

Ha aggiunto: “Pensano che questa malattia andrà via da sola, e non lo farà”. “Questo tipo di inflazione non è stato domato senza un rallentamento economico”.

Foto: 401(k) 2012 Flickr Creative Commons.