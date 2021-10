La Federal Reserve ritiene che il “taperage” diminuisca di 15.000 milioni ogni mese

Il Riserva Federale degli Stati Uniti (Fed) Mix di roadmap di ritiro dello stimolo (“tapering”) che possono includere a Diminuzione mensile del tasso di acquisto di attività nette di 15.000 milioni In dollari, secondo il verbale dell’ultima riunione di politica monetaria dell’agenzia, tenutasi a settembre.

Attualmente, la Federal Reserve va sui mercati ogni mese per Acquistare $ 120 miliardi di asset. Di questa cifra, 80.000 milioni vengono utilizzati per l’acquisto di titoli di stato, mentre altri 40.000 vengono utilizzati per ottenere la cartolarizzazione di mutui.

Nella riunione di settembre lo staff tecnico della Federal Reserve ha proposto una riduzione mensile di 10 miliardi di acquisti di obbligazioni e 5 miliardi di cartolarizzazioni. Secondo la cronaca, la maggioranza dei partecipanti lo ha considerato Questa cadenza decrescente era “appropriata”, e alcuni hanno fatto notare che può succedere di informare il mercato in anticipo sugli sconti sugli acquisti Ridurre il rischio di reazioni avverse Prima degli equinozi nel ritmo degli acquisti. D’altro canto, i verbali indicano anche che molti partecipanti alla riunione di politica monetaria hanno favorito un ritmo più rapido nella riduzione degli stimoli.

La Fed inizierà a ridurre gli acquisti a novembre e li finalizzerà a metà del 2022 Cotezalia / Agenzie

Le riunioni in cui la politica monetaria è determinata dalla Federal Reserve sono Organizzato dal Federal Open Market Committee (Comitato federale per il mercato aperto). A queste riunioni partecipano stabilmente i membri del Consiglio di amministrazione della Fed, mentre si alternano i vertici delle 12 banche regionali che compongono la Fed.

All’incontro segreto del mese di settembre Nessuna decisione è stata presa, ma i partecipanti hanno ritenuto opportuno che il processo di riduzione degli acquisti si concluda a metà del 2022. Inoltre, nel caso in cui il “tapering” venga concordato nella riunione di novembre, come presentato dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell, il mese scorso, il 15 miliardi di tagli potrebbero iniziare a metà novembre o dicembre.