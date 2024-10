presidente Cavallo che salta Mi è stato offerto un colloquio La Gazzetta dello Sport In occasione del Gran Premio d’Italia 2022, e pronosticando il Campionato del Mondo per la Ferrari nella stagione 2026, Grazie alla speranza di un cambio di regolamento che ristabilisca la classifica della griglia. Una visione che segue la promessa fatta a Monza: “Sono sicuro che nel 2026 vinceremo ancora il Campionato del Mondo Costruttori e un altro Campionato del Mondo Piloti con Charles Leclerc, e ci riusciremo prima che siano passati vent’anni, e che sono già gli ultimi nel 2008 e nel 2007.”

I tifosi di Maranello dovranno aspettare altre due stagioni per tornare ai vertici del grande circo? I tifosi sperano che questa aspettativa venga presto soddisfatta, e forse c’è chi sottovaluta il lavoro che si sta facendo nella gestione sportiva in preparazione al 2025.

Maggiori informazioni sul team Ferrari di Formula 1:

Nei giorni scorsi abbiamo visto che i proprietari della rossa stanno lavorando su tre diversi progetti contemporaneamente, con lo sviluppo dell’SF-24 che farà il suo debutto al Gran Premio degli Stati Uniti, nonché Progresso 677l’auto del prossimo anno con la quale Lewis Hamilton farà il suo debutto, e uno studio automobilistico Una nuova era normativa nel 2026, a partire dal 1° gennaio.

La speranza è che le ali “più flessibili” riportino subito al successo Cavallo che salta Dopo la vittoria nel Gran Premio d’Italia, seguita dal podio nel Gran Premio dell’Azerbaigian e da una prestazione deludente nel Gran Premio di Singapore, Avevano obiettivi più alti e il bottino che hanno raccolto è stato un po’ peggiore.

Ma alla Ferrari “sprecata” ha fatto coppia una squadra che ha saputo affrontare le difficoltà estive con grande capacità di reazione, che ha dato l’impressione di essere sulla strada giusta. Intanto abbiamo assistito alle dimissioni di Enrico Cardele per l’Aston Martin, e all’arrivo di Loic Serra, con la benedizione di Fred Vasseur.

La fase di scouting a capo dello staff tecnico può aver influito negativamente, ma l’affiatato gruppo di tecnici italiani si è riunito per dare al team manager un’idea migliore di ciò a cui andava incontro. Pertanto, per una questione di onestà intellettuale, è giusto sottolineare che il Progetto 677 è uno di questi progetti Nasce dalle decisioni prese da Enrico CardelIn gran parte nel bilancio 2024.

La vettura del 2025 non avrà alcuna relazione diretta con la SF-24, con un telaio progettato da Fabio Montecchi, dove il pilota sarà in una posizione più avanzata. Si romperà la sospensione anteriore Schema classico del tirante per il passaggio al tiranteSi tratta di una soluzione che non offrirà vantaggi meccanici di rilievo, ma garantirà più opzioni dal punto di vista aerodinamico, che ricalca i concetti di Red Bull e, soprattutto, McLaren.

Il terzo elemento che si distacca dall’attuale è il cambio, poiché sarà più corto, sposterà il motore al posteriore e ridefinirà la distribuzione dei pesi secondo parametri che dovrebbero andare a favore di una finestratura del telaio più ampia, e Apre la possibilità agli aerodinamici di Diego Tondi di progettare un diffusore carico, ma poco sensibile ai salti.

Se pensiamo che la squadra che andrà al Circuit of the Americas sia una macchina competitiva, viene da chiedersi perché la Ferrari dovrebbe aspettare la stagione 2026 per puntare al campionato? La squadra potrà sfruttare al massimo la stabilità organizzativa per estrarre il massimo potenziale dalla 677, così come l’arrivo di Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo porterà con sé non solo il talento di una leggenda, ma anche l’esperienza di chi ha visto di tutto, chi sa che l’età invecchia ed è meglio non aspettare troppo per raggiungere un ottavo posto. titolo e in Cavallo che saltaMentre si scateneranno, vorranno dimostrare di sapere come essere all’altezza di questi obiettivi.

Non invano, il suo Fred WasserAlla Festa dello Sport Gazzetta Trento ha ammesso: “Hamilton è un pilota che vuole avere garanzie in termini di prestazione Per lui questo aspetto viene sempre al primo posto. Se sceglie di andare in Ferrari mi conferma che possiamo prenderlo la macchina giusta, questo è l’obiettivo.” Il massimo, un pilota come Lewis [Hamilton] “Non viene da noi in vacanza e penso che siamo nel posto giusto a livello di prestazione. Dobbiamo fare un passo avanti e posso dire che stiamo dedicando molte risorse al nostro prossimo progetto”.

L’ultima frase è rivelatrice. La Ferrari sta facendo tutto il possibile per assicurarsi una vettura competitiva nel 2025, e Charles Leclerc deve finalmente mettere le mani su quella vettura campione del mondo che aspetta dal 2019. Certo, McLaren, Red Bull e Mercedes non dormirannoMa gli italiani devono cogliere immediatamente l’opportunità per porre fine a una siccità che dura dal 2008.

Loic Serra, persona pratica e attenta, è consapevole di tutto questo e continuerà a sviluppare il 677 senza rivoluzionare un progetto già avanzato. Fred Vasseur ha una grande opportunità per portare gloria a quelli in rosso con la sua leadership, e provare a vincere nel 2025, senza aspettare il 2026 potrebbe essere qualcosa che potrebbe accadere, anche se nulla può essere dato per scontato in Formula 1.

