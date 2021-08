La Ferrari Roma è bloccata in una stradina in Italia

Uno dei produttori Ferrari automobili Molto rispettato nel mondo. I vari modelli prodotti dall’azienda italiana hanno sempre suscitato ammirazione tra gli appassionati di auto. Per questo motivo, guardare uno di questi design in una situazione pericolosa darà fastidio a più di un fan.

Il proprietario di una Ferrari Roma ha dovuto fare i conti con un incidente quando il suo veicolo è rimasto bloccato in una stradina di una città italiana.

La Ferrari è uno degli ultimi modelli introdotti dalla casa romana e secondo gli esperti il ​​suo aspetto ricorda i più classici modelli Francing Horse.

Il problema è che questa vettura potrebbe essere stata progettata per le strade larghe e aperte d’Italia, ma non per i vicoli di alcune delle sue città storiche.

In un video caricato su YouTube dal canale Supercarnius, l’ansioso pilota può essere visto in piedi davanti alla sua Ferrari Roma mentre cerca di capire cosa potrebbe essere andato storto se l’auto si è bloccata in quel modo, era per uso pedonale.



Il problema è che l’auto è bloccata e non può andare avanti o indietro. Naturalmente, ciò può causare danni alla carrozzeria del veicolo. Inoltre, bisogna pensare ai residenti che usano quella strada ogni giorno e a quelli che non possono più viaggiare, perché uno dei mezzi più preferiti sta bloccando la strada.

La Ferrari Roma è larga 1,97 metri e lunga 4,65 metri. Come puoi vedere, provare a viaggiare attraverso un vicolo stretto non è un veicolo compatto.

