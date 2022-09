La FIA alzerà la mano con la scala delle ‘focene’ a Singapore

La FIA ha alzato l’asticella massima contro le focene per aiutare le squadre, affrontando Marina Bay e il Circuit of the Americas, su due delle superfici più accidentate della stagione.



Questo fine settimana, la Formula 1 torna in Asia, tre lunghi anni dopo la pandemia di Covid-19, e lo fa su un circuito accidentato. La FIA alzerà un po’ la mano con la scala “focena” per il Gran Premio di Singapore guardando la superficie sconnessa del circuito di Marina Bay, secondo il sito web di US Motorsport.



I problemi con i ‘maialini’ della nuova generazione di vetture hanno fatto sì che la FIA creasse un misuratore di oscillazione aerodinamico dal Gran Premio del Belgio, dove le squadre dovevano salire su sci più rigidi. Tuttavia, la maggior parte dei team ha compreso le cause di questo problema e ha cercato di mitigarlo.

Tuttavia, l’arrivo di piste sconnesse come Marina Bay e Austin ancora una volta ha suscitato preoccupazione tra i team, poiché il rimbalzo – dovuto alla superficie della pista, non all’auto – potrebbe far sì che i singoli sedili non rispettino la scala.

Il problema con i percorsi fuoristrada come Marina Bay e il Circuit of the Americas è che quando un’auto colpisce delle buche, l’impatto può sollevarla così forte, che inavvertitamente supera il limite non per questo ma per la superficie del terreno .

Così Nicholas Tombazis, presidente della federazione monoposto, ha scritto alle squadre per informarle che la FIA adeguerà le misure d’ora in poi per evitare complicazioni sui tracciati più sconnessi. Dall’agenzia indicano un nuovo cap del 7G. Eventuali risultati con un percorso superiore a questo non verranno conteggiati nella scala.

Se vuoi leggere altre notizie come questa, visita Flipboard