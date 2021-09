La fiducia delle imprese tedesche scende a settembre per il terzo mese

Questo contenuto è stato pubblicato il 24 settembre 2021 – 09:37

Francoforte (Germania) 24 settembre (EFE). La fiducia delle imprese è nuovamente scesa a settembre in Germania, per il terzo mese consecutivo, che di solito viene interpretato come un cambiamento di direzione economica del Paese.

L’indice di fiducia delle imprese dell’Istituto tedesco di ricerca economica (Ifo) per tutta la Germania è sceso a 98,8 punti a settembre, dai 99,6 punti rivisti di agosto.

Secondo Ifo, le aziende sono “meno soddisfatte” della loro situazione attuale e “più scettiche” sui prossimi mesi.

“I problemi con l’approvvigionamento di materie prime e prodotti intermedi stanno ostacolando l’economia tedesca”, ha affermato il presidente dell’IFO Clemens Fuest.

L’industria manifatturiera sta affrontando una recessione a causa delle strozzature dell’offerta.

La fiducia delle imprese è scesa bruscamente a settembre nel settore manifatturiero poiché le aziende sono diventate meno soddisfatte dello stato attuale delle loro attività.

Il calo della fiducia delle imprese nel settore manifatturiero non è stato forte dal marzo 2020 e l’alto ottimismo in primavera è quasi completamente svanito nelle previsioni, secondo Ifo.

“I libri degli ordini di produzione sono ancora relativamente pieni, ma la ricezione degli ordini si sta stabilizzando”, aggiunge Ifo.

Nel settore dei servizi, la fiducia delle imprese è migliorata poiché le aziende sono diventate più fiduciose sulle prospettive, sebbene la loro valutazione della situazione attuale fosse leggermente peggiore.

Un po’ di ottimismo è tornato nei settori alberghiero e turistico, ma le aspettative si sono deteriorate nella logistica parallelamente al pessimismo dell’industria manifatturiera.

Nel commercio la fiducia si mantiene perché le aziende sono più soddisfatte della situazione attuale ma più pessimiste sui prossimi mesi.

La stragrande maggioranza delle aziende del settore commerciale ha affermato di avere problemi a fornire i propri ordini.

Nel settore delle costruzioni, la fiducia delle imprese è molto migliorata e la valutazione della situazione attuale ha raggiunto il picco da marzo 2020, mentre anche le aspettative sono aumentate in modo significativo. EFE

aia / jlm

© EFE 2021. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi EFE, senza il previo ed espresso consenso di EFE SA, è espressamente vietata.