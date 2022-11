La Fiera Internazionale del Libro di Biobío crescerà in termini di spazio, espositori e attività per la sua edizione 2023

Dal 13 al 22 gennaio 2023, l’Università di Concepcion ospiterà la Fiera internazionale del libro Biobío (FILB), organizzata congiuntamente con il governo regionale.

L’evento, che si svolgerà nell’ambito della scuola estiva “Voci, immaginazioni e interruzioni”, riunirà la comunità di oltre cento espositori e quasi duecento case editrici, tra distributori di libri, editori e biblioteche regionali. A livello nazionale e internazionale, nel quartiere fieristico che sarà parallelo ai prati centrali del Concepcion Campus in UdeC, tra la Biblioteca Centrale e Plaza del Estudiante. L’obiettivo è superare le 25mila persone.

Parallelamente, ci saranno performance artistiche, attività per bambini, incontri per editori universitari e biblioteche pubbliche, tra cui i campus di Concepcion e Los Angeles.

Il recente vincitore del Premio Nazionale di Letteratura, Hernán Rivera-Littler, sarà responsabile dell’apertura di questa edizione della mostra. Inoltre, tra gli autori e autori che hanno già confermato, spiccano, tra gli altri, i nomi di Giulia Navarro, Jorge Volpe, Rosapetti Muñoz, Pablo Simonetti e Gabriel Salazar.

Il Presidente dell’Università di Concepción, Dr. Carlos Saavedra Rubilar, ha evidenziato tutte le istituzioni che hanno partecipato con l’UdeC all’organizzazione di questo evento, in particolare il Governo Regionale e la Fiera del Libro di Guadalajara. “Speriamo di accogliere decine di migliaia di persone come è stato quest’anno con infinite attività per famiglie, bambini e amanti della letteratura”Certo.



Convocato il massimo organo universitario “il colore” che l’edizione 2022 l’ha portata all’UdeC Campus, come una delle prime attività faccia a faccia dopo i momenti più pericolosi della pandemia.

Allo stesso modo, ha esaminato il significato storico di questo tipo di eventi per l’Università di Concepción, in linea con gli incontri del libro organizzati da Gonzalo Rojas.

La Fiera Internazionale del Libro di Biobío ha ricevuto finanziamenti dal governo regionale per un importo di 300 milioni di dollari. Il governatore Rodrigo Diaz ha apprezzato gli sviluppi di questa seconda edizione, frutto di “Alleanza strategica” Tra le due istituzioni, la possibilità di comunicare cultura in un ambiente “Famiglia e molto protetto”.

Questo tipo di evento, rivelato dal potere politico, è essenziale per la crescita delle industrie creative che lo consentono “La diversificazione dell’economia della regione del Biobío è il nostro potenziale”.

Moira Delano, Direttore delle Relazioni Istituzionali per UdeC e Biobío International Book Fair, ha fornito maggiori dettagli sull’edizione 2023, “che cresce in tutte le sue dimensioni”.

Tra tutte le attività, il direttore della galleria ha evidenziato in modo particolare la campagna per la donazione di libri che permetterà di andare a sostenere la Biblioteca comunale dell’Alto Biobio.

Nelle prossime settimane sarà annunciato l’elenco completo degli ospiti e delle attività nell’ambito della Fiera Internazionale del Libro di Biobío, le cui informazioni saranno disponibili sul sito web https://www.filbiobio.cl/