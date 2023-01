La FIFA bandisce 4 giocatori dall’Uruguay a causa del caos della Coppa del Mondo

La FIFA ha sospeso gli uruguaiani Fernando Muslera e Jose Maria Gimenez per quattro partite ciascuno per aver affrontato in modo aggressivo gli arbitri quando la squadra è stata eliminata dalla Coppa del Mondo il mese scorso.

Annunciando le sentenze disciplinari, la Fifa ha dichiarato che anche i veterani Edinson Cavani e Diego Godin dovranno affrontare le squalifiche per la prossima partita in Uruguay.

La FIFA ha aggiunto che i giocatori dovranno anche prestare servizio alla comunità in progetti calcistici e pagare una multa di 20.000 franchi svizzeri ($ 21.600).

Il tumulto è scoppiato quando l’Uruguay non è riuscito a qualificarsi per gli ottavi di finale in Qatar nonostante abbia battuto il Ghana 2-0 nell’ultima partita del girone il 2 dicembre.

Inoltre, la Federcalcio uruguaiana è stata multata di 50.000 franchi svizzeri ($ 54.000) e deve chiudere lo stadio per una partita casalinga.

Il tribunale della FIFA ha deciso che la federazione era responsabile “del comportamento discriminatorio dei suoi tifosi, nonché del comportamento inappropriato, aggressivo e inappropriato e della violazione dei principi di sportività dei membri della propria squadra nazionale”.

I giocatori dell’Uruguay hanno affrontato l’arbitro tedesco Daniel Seibert prima del fischio finale allo stadio Al Janoub.

Hanno sostenuto che l’Uruguay avrebbe dovuto ricevere un calcio di rigore nei tempi supplementari. Con un altro gol, l’Uruguay si sarebbe qualificato per gli ottavi al posto della Corea del Sud.

Cavani, Godin e Muslera giocavano la loro quarta finale di Coppa del Mondo e la terza di Jimenez.