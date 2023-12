La FIFA e la CONCACAF hanno respinto la richiesta della FMF di disputare la Copa Libertadores

Alejandro Domínguez, presidente della Confederazione sudamericana di calcio (CONMEBOL), ha indicato che il Messico sarebbe il benvenuto a risolvere la questione con la FIFA e la sua confederazione.

IL Federcalcio messicana Ricevuto rifiuto da CONCACAF E FIFA Che i club messicani tornino a giocare Coppa LibertadoresÈ il campionato che è diventato un obiettivo per il mio allenatore Lega MX.

Prima che venga effettuata la lotteria Coppa America, Vittorio MontaglianiPresidente CONCACAFHa annunciato la richiesta della Federcalcio messicana di organizzare il torneo CONMEBOL È stato rifiutato.

“Stiamo lavorando con le federazioni continentali per organizzare il nostro torneo, ma a livello di Libertadores abbiamo una richiesta da parte del Messico per partecipare a questo torneo. Abbiamo parlato con FIFA Restituiamo il foglio a Messico Dove dice che è respinto, non è autorizzato”, ha dichiarato il direttore Ti piacerebbe.

Nello stesso contesto ha sottolineato che il campionato regionale ha la priorità CONCACAF Champions League E dove Messico È l’attuale campione della squadra LeoneNei prossimi giorni giocherà il Mondiale per Club.

“Abbiamo la nostra competizione ufficiale. Non era permesso, perché abbiamo il nostro stadio, che è la via per la Coppa del Mondo FIFA“Annunciare.

Alessandro DominguezPresidente CONMEBOLera presente qualche settimana fa alla cerimonia di introduzione nella Hall of Fame del 2023 tenutasi a Pachuca, una persona rispettosa Lo ha sottolineato Messico trascurato CONMEBOL Per il passato mantengono il campionato.

“Non è un problema CONMEBOLE’ una questione di campionato. per noi, Messico parte di CONMEBOLPerché erano soci a pieno titolo, ma hanno chiesto di andarsene con il permesso. Dipende strettamente da Messico E basato su CONCACAF“.

Se Lega messicana Ho bisogno di un invito per tornare, Alessandro Dominguez Era sincero: “Nessuno ha bisogno di un invito se è un membro a pieno titolo. Era proprio questo Messico “Chi ha inviato un messaggio, ma il giorno in cui prenderà la decisione, la porta sarà aperta.”

