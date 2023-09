La figlia di Allende ringrazia Cuba e il Messico per la loro solidarietà con gli esuli dell’Escambray

Isabel Allende è intervenuta durante la Cerimonia per la democrazia e il ricordo delle vittime della dittatura, tenutasi l’11 settembre al Palazzo della Moneda

Mio padre viaggiò attraverso il Cile e riuscì a unire le forze progressiste", ha detto Isabel Allende.







La senatrice Isabel Allende, figlia di Salvador Allende, ha ringraziato lunedì Cuba e il Messico, come paesi solidali con le migliaia di cileni perseguitati dal regime di Augusto Pinochet.

Durante la cerimonia per la Democrazia e la Commemorazione delle Vittime della Dittatura (1973-1990), tenutasi nel Palazzo della Moneda, ha constatato che un gran numero di famiglie hanno trovato in queste e in altre città un vero rifugio contro le persecuzioni e hanno potuto farlo. Rimodellare le loro vite.

“Insieme a migliaia di esuli, riaffermiamo la nostra gratitudine per tutta la vita”, ha detto, sottolineando come la personalità e le idee di suo padre appaiono in molti luoghi del mondo.

Il senatore ha detto che sono innumerevoli le piazze, le strade, i parchi, le scuole, gli ospedali e gli altri luoghi pubblici che portano il nome di Salvador Allende.

“Voglio ricordare e rendere omaggio a coloro che in diversi modi hanno deciso di non rimanere indifferenti e di agire. In Cile e nel mondo si è formata una catena umana di solidarietà verso coloro che hanno subito violazioni dei loro diritti”. Ha aggiunto.

In occasione del cinquantesimo anniversario del colpo di stato dell’11 settembre 1973, in cui suo padre perse la vita, Isabel Allende ha sottolineato che ci sono alcuni settori che cercano di incolparlo del crollo della democrazia. Ha detto che sono esattamente le stesse persone che sono rimaste complici in silenzio di fronte alle atrocità commesse da 17 anni in questo paese.

Ha sottolineato che il governo di unità popolare ha lavorato per apportare profondi cambiamenti in un paese in cui 60 famiglie su 100 ricevono a malapena il 17% del reddito, mentre il 2,0% controlla quasi la metà della ricchezza.

La mortalità infantile superava i 200 decessi prima dell’anno di età per ogni mille nati vivi, e la povertà era brutale.

Ha affermato che tra il 1970 e il settembre 1973 il reddito è stato ridistribuito meglio, i salari minimi e le pensioni sono cresciuti in modo significativo, le principali risorse naturali del Cile sono state nazionalizzate e la riforma agraria è stata approfondita.

Lo scrittore racconta anche che mio padre viaggiò attraverso il Cile, dalla catena montuosa alle valli e al mare, dal deserto ai ghiacci della Patagonia, ascoltò migliaia di persone, sollecitò la costruzione di movimenti sociali e riuscì a unire le forze progressiste.

Ha aggiunto di essere sicuro che il benessere di tutti rafforzerà il Cile e darà dignità al popolo e alla democrazia.

Tuttavia, ha detto Isabel Allende, sembra che qualcuno stia deliberatamente cercando di nascondere questi straordinari risultati.

In conclusione ha citato versi scritti da Mario Benedetti in onore del presidente cileno: Per sconfiggere l’uomo di pace bisognava raccogliere tutto l’odio, più aerei e carri armati.