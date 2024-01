La figlia di Carlos Villagran lo difende davanti a chi chiede il suo ritiro: “È un esempio di vita”.

Vanessa Villagran ha chiesto di smetterla di criticare suo padre Kiko alla sua età (Instagram: @vaviriva)

Carlos Villagran È diventato argomento di conversazione perché all'età di 80 anni continua a comportarsi come la stessa persona di 50 anni fa. Kiko. La critica è che non sarà abbastanza grande per continuare a lavorare.

La questione è aumentata di recente quando l'attore è quasi caduto mentre saliva le scale mentre indossava il suo costume Kiko.

Prima di commenti negativi o sarcastici, tua figlia, VanessaÈ uscito per difenderlo e ha sottolineato che è un modello da seguire per superare cancro E continua a presentare.

“Si è diffuso ampiamente, ci sono persone represse, Ci sono persone cattiveC'è gente che non c'entra niente e comincia a criticare il lavoro di mio padre, e c'è gente che lo mette in secondo piano. “Vedo molti commenti molto carini per i miei genitori”, ha iniziato Vanessa.

Ha aggiunto che suo padre, per lei, è una persona degna di ammirazione perché alla sua età dimostra ancora tanta vitalità ed è sempre pronto a tutto, dal fare una passeggiata a continuare a lavorare pur di sentirsi a proprio agio.

“Ovviamente mio padre è la persona più buona del mondo, ha 80 anni e lo dico con grande orgoglio, sta lavorando. Sono orgoglioso che alla sua età abbia quell'agilità, quella vitalità mentale e fisica, e che non sia qualcuno che non vuole uscire (…) Si comporta sempre bene.

La modella ha confermato che molte persone hanno espresso la loro ammirazione per Carlos Villagran perché era sempre aggraziato, oltre al suo interesse ad essere una persona gentile con gli altri.

Vanessa ha detto, sull'orlo delle lacrime, che tutto questo la fa sentire orgogliosa di suo padre, e per questo vuole difenderlo dalle critiche e dai commenti offensivi sui social.

“Sono orgoglioso e molte persone a questa età vogliono avere quella grazia, un lavoro onesto e avere questa eredità. È una brava persona, un burlone, e come padre è fantastico, e come amico è fantastico,” Egli ha detto. Non fa male a nessuno (…) È un esempio di vita per molte persone”, ha detto il regista Kiko.

Concludendo il suo messaggio, Vanessa ha ricordato ai suoi follower che l'attore ha recentemente sofferto di cancro e, nonostante ciò, l'ha sempre sostenuta poiché anche lei aveva il cancro.

Si salutò dicendo: “Vivi e lascia vivere”.

Nel novembre 2023 iniziarono le voci secondo cui l'attore Shavo del 8 Gli è stato diagnosticato Cancro alla prostata. È stata Inés Moreno ad annunciare la notizia, ma senza la conferma di Carlos Villagran.

Mentre crescevano le speculazioni, voleva solo dire di essere stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma nonostante le domande non ha fornito ulteriori informazioni.

“Ho appena subito un intervento chirurgico alla prostata e nient'altro. È stata l'unica operazione che ho avuto e ne sono uscito, grazie a Dio”, ha detto all'epoca.

Allo stesso modo, ha rivelato che anche sua figlia ha dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici dopo la diagnosi di cancro, sebbene sia stata aperta riguardo all'operazione, rivelando anche che è sottoposta a chemioterapia da mesi.

Vanessa ha condiviso sui social media che è dovuta rivolgersi a diversi oncologi perché le sue condizioni erano complesse ed è rimasta in ospedale per un po' per sottoporsi ad interventi chirurgici e riprendersi. “Ho visto circa 6 oncologi e non ho lasciato l'ospedale”, ha scritto su Instagram: “Informati Studi, “Da tutti i tipi di consigli, dai video, non sapevo a chi rivolgermi”, ma è riuscito ad andare avanti con il sostegno della sua famiglia, soprattutto di suo padre.