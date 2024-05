La fine dell’incubo di Reece James, il ‘desiderio’ proibito del Real Madrid

Inghilterra e Chelsea festeggiano il recupero di Reece James, uno dei loro migliori difensori, calciatore titolare in Nazionale e nella squadra “Blu”. Dopo cinque mesi di travaglio a causa di un nuovo infortunio, l’inglese è tornato in Premier League al Nottingham Forest Stadium Ha dato un aiuto fondamentale agli uomini di Pochettino per conquistare i tre punti e continuare la lotta per la premiership.

James ha attraversato un inferno fisico ultimamente. Le ultime stagioni sono state testimoni di infortuni che hanno minato la sua continuità. Ha saltato infatti il ​​Mondiale in Qatar, e sembra che anche la sua presenza agli Europei sia in dubbio a causa della nuova battuta d’arresto. Che subì contro l’Everton a dicembre in una partita di Premier League.

Tuttavia, vederlo in campo contro il Nottingham Forest due giorni prima della fine del torneo è stata una boccata d’aria fresca. La situazione di emergenza in cui si è trovato Pochettino, perdendo 2-1 poco prima della fine, ha costretto a rivolgersi a lui e il suo contributo non poteva essere più decisivo.: Assist quasi immediato per Neco Jackson nel botto finale del 2-3 del Chelsea.

La guarigione di James è una buona notizia per tutti in Inghilterra e anche per i suoi corteggiatori in Europa. Il Real Madrid è stato uno di questi, avendo a lungo avuto i terzini (o i difensori centrali) tra le loro preferenze per rafforzare la difesa. I suoi continui infortuni hanno smorzato quell’interesse, ma rivederlo è di nuovo una spinta per lui. La Coppa dei Campioni, se arriverà in tempo, potrebbe essere una finale.

Segui il Canale Diario AS su WhatsAppDove troverai tutto lo sport in un unico posto: l’attualità del giorno, l’agenda con le ultime notizie sugli eventi sportivi più importanti, le foto più importanti, l’opinione dei migliori marchi dell’AS, reportage, video e altro ancora. umorismo di tanto in tanto.