La formula Lula-Alckmin è uscita per sconfiggere uomini d’affari e sindacalisti in Brasile

Lula da Silva e Geraldo Alcumen Rendi pubblica la loro prima proposta Vincere le elezioni di ottobre e porre fine al mandato di Jair Bolsonaro. Ex governatore di San Paolo e attuale collega dell’ex presidente brasiliano La sua squadra lo ha dichiarato “il più grande leader del Brasile” Ha anche inviato un chiaro messaggio al settore delle imprese.

imboscata Ha promesso di allestire un tavolo negoziale con uomini d’affari e sindacalisti Se vinci le elezioni, iniziativa per aumentare i salari. Questa iniziativa fa parte di una serie di azioni contemplate al momento del rafforzamento dell’alleanza tra Lola che è stato a lungo uno dei suoi più forti avversari, Gerald Alckmin.

Si dovrebbe notare che Il Labour approva la formula presidenziale per Lula e Alckmin mercoledì scorso. “Democrazia o Fascismo”esclamò dal partito fondato da da Silva attraverso un comunicato ufficiale.

“Dovremo fare una riforma fiscale che tenga conto che chi guadagna di più dovrebbe pagare di più. La riforma non permette a qualcuno di vivere con uno stipendio di 3 o 4mila riyal (637 o 850 dollari)Lola ha avvertito che quando si acquista un prodotto, paga lo stesso importo del capo della banca.

Insieme ad Alkmene, molto probabilmente suo compagno di corsa in ottobre, Lula ha criticato la riforma del lavoro promossa dall’allora presidente Michel Temer nel 2017, che, tra l’altro, ha portato alla creazione di modalità di contrattazione del lavoro senza diritto alle ferie. E ha aperto le porte a trattative individuali tra lavoratori e datori di lavoro, che hanno indebolito il ruolo dei sindacati. Per questo, in una legge con i principali centri sindacali della regione centrale di San Paolo, si è impegnato per una nuova, ma unanime, legislazione del lavoro.

“Vogliamo contattare i sindacati centrali e il presidente della Federazione delle industrie dello Stato di San Paolo (FIESP)]a Verapan (Confederazione brasiliana delle banche) e non lasceremo nessuno fuori. Non vogliamo privare del diritto di parola l’imprenditore, il banchiere, il commerciante, l’agricoltore. Ma devono parlare al tavolo delle trattative dove si trovano i lavoratori”.

Lula e Alkmene gol: battere Bolsonaro

La dirigenza del Partito dei Lavoratori ha approvato mercoledì la formula presidenziale che promuoverà alle prossime elezioni di ottobre: ​​l’ex presidente Luis Inacio Lula da Silva, l’ex governatore di San Paolo e uno dei suoi fedeli oppositori durante la sua presidenza, Geraldo Alckmin.. Inoltre, ha suggellato l’alleanza con due partiti di sinistra di minoranza: il Partito Comunista del Brasile e il Partito dei Verdi.

“Le elezioni presidenziali di quest’anno metteranno in conflitto due progetti molto chiari: democrazia o fascismo”., ha sostenuto nel suo manifesto lo storico partito fondato da Lula. Lula e Alckmin mirano a impedire che il presidente in carica Jair Bolsonaro venga rieletto a ottobre e tutti i sondaggi consentono loro di essere ottimisti. Tuttavia, l’ex presidente ed ex leader minerario sta cercando di costruire un alleato il più ampio possibile per non correre rischi e confrontarsi con altri quattro governi, caratterizzati da politica economica neoliberista e politica sociale ultraconservatrice.

Bolsonaro ha respinto gli osservatori elettorali dell’UE

Mercoledì il governo Bolsonaro ha respinto la possibilità che l’Unione europea invii osservatori elettorali. Su un possibile invito a una missione dell’UEIl Ministero afferma che non è tradizione in Brasile che la valutazione sia effettuata da un’organizzazione internazionale di cui non fa parte. Il ministero degli Esteri brasiliano ha affermato in un comunicato che l’Unione europea, a differenza dell’Organizzazione degli Stati americani e dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, ad esempio, non invia missioni elettorali nei suoi Stati membri.