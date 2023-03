La formula presidenziale di sinistra ottiene credenziali in Guatemala

Finora sono gli unici partiti di sinistra che aspirano alle più alte cariche del Paese, dopo che la Corte Suprema delle Elezioni (TSE) ha rifiutato di registrarli nel Movimento di Liberazione dei Popoli.

Accompagnati dai sostenitori e dal Premio Nobel per la Pace Rigoberta Menchu, i candidati sono arrivati ​​alla sede dell’Anagrafe Cittadina del TSE, dove hanno ricevuto le carte d’identità per partecipare alle elezioni del 25 giugno.

Pope ed Enriquez sono stati annunciati all’Assemblea Nazionale il 29 gennaio, e con l’approvazione, questa domenica, hanno via libera per iniziare domani la campagna elettorale.

Il candidato alla presidenza ha confermato in dichiarazioni alla stampa che oggi ha l’opportunità di presentare una proposta affinché il Paese intraprenda cambiamenti profondi e reali.

Bob attualmente è deputato al parlamento centroamericano (2021-2024) e in precedenza è stato membro del Congresso nei mandati 2012-2016 e 2016-2020.

Da parte sua, Enriquez è una psicologa dell’Università di San Carlos in Guatemala e ha conseguito un Master of Science in Natural Resources and Rural Development.

Anche per Winaq/URNG-Maiz y Semilla, l’ex sovrintendente del dipartimento delle imposte Juan Francisco Solorzano si contenderà il sindaco guatemalteco.

Il 26 marzo è l’ultimo giorno per presentare le carte e garantire l’iscrizione degli aspiranti agli oltre quattromila incarichi pubblici contesi.

