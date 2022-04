La formula RX 6950 XT OC è elencata nell’ammiraglia RDNA2 di ASRock

Scheda grafica RX 6950 XT OC Formula a partire dal falchi Sarà una delle release importanti all’interno della serie RX 6x50XT, che AMD ha in programma per i prossimi mesi. falchi Sarà uno dei tanti partner di produzione a realizzare i propri disegni personalizzati.

L’ASRock RX 6950 XT OC Formula è elencato come l’ammiraglia dell’RDNA2 in Europa

Un elenco delle prossime schede grafiche Radeon RX 6x50XT è trapelato tramite un file EEC.

Visualizza modelli Radeon RX 6950XT, RX 6750XT, RX 6650XT a partire dal falchi Lo ha visto l’Ufficio di regolamentazione della Commissione economica eurasiatica, che confermerà il lancio di questi modelli nei prossimi mesi. Tuttavia, questo non significa che spareranno tutti contemporaneamente o che tutti vedranno effettivamente la luce alla fine del tunnel. L’elenco conferma comunque la presenza della scheda grafica RX 6950 XT OC Formula.

Il modello di scheda grafica ASRock RX 6950XT OC Formula sarà il successore dell’attuale modello RX 6900 XT OC Formula. Il modello ASRock utilizza un’unità di elaborazione grafica (GPU) Navi 21 XTXH, che è più avanzato del Navi 21 in silicio. Non è stato ancora confermato, ma è possibile che anche questa scheda grafica utilizzi lo stesso chip. Si parla di maggiore velocità di clock, memoria più veloce e un TDP leggermente superiore rispetto all’RX 6900 XT. Tuttavia, non dovremmo aspettarci un’enorme differenza di prestazioni tra i due modelli.

Piano emm Sarà quello di sostituire lentamente i modelli Raggi X 6 x 00 Modelli Radiografia 6 x 50che aggiunge prestazioni più elevate.