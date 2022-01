La fortaleza de la divisa estadounidense golpea a monedas de LatAm

Lima — Mientras los inversionistas a nivel global se preparan para futuras alzas de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) el dolar estadounidense continua fortaleciéndose, y ello ha impatto e casi todas las monetas de América Latina al cierre del mercado de divises este 27 de enero.

Las Expectativas sobre lo que hará la FED y su Impacto non es para menos: questo ayudó a empujar al dólar a sus niveles más altos desde julio del 2020. El índice del dólar spot que mide el valor del billete verde frente a una canasta referencial de divises subió un 0,8%su mayor avance diario en más de dos meses.

Guarda cos’è: Mientras se investiga a Repsol por derrame de petróleo, Perù prioriza remediación

Es come que el peso argentino de cambio informal (dólar blue), el peso colombiano y el peso chileno se posicionaron como las divisas latinoamericanas de mayor depreciación este último jueves, secondo l’indice di denaro di Bloomberg.

LA JORNADA EN DATOS

LAS MONEDAS PERJUDICADAS

El dolar blue en Argentina volvió a annotar un nivel récord subiendo dos pesos en comparación a la sesión de miércoles, costruendo a 223 pesos por US$1.

Guarda cos’è: CAF y BID donarán a Perú US$ 450 mil para atender derrame de petróleo

La situazione dell’Argentina viene mantenuta completa mientras en el país aumentan las dudas sobre el acuerdo al que llegará el gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tal como puede revisar en esta nota, il Banco Central de Argentina continua con una tendenza de venta de dolares e este jueves se deshizo de US $ 100 milioni. En lo que va de enero de este 2022, l’autoridad monetaria registra un deficit di US $ 40 milioni.

En cuanto a las divisas que más retrocedieron este jueves se posiciona en secondo lugar el peso colombiano, que retrocedió un 0,63% frente al billete verde; y el peso chileno en tercer lugar, que aunque se estuvo apreciando con anterioridad este jueves cerró con una caída de 0,53% frente al dólar.

La situazione in Cile, no obstante, es distinta el resto de países que se ven impactados por el nerviosmo que puede generir la FED y la fortaleza del dólar ante ello. Operadores del mercato señalan que la decisione del Banco Central de Chile de realizar un aumento tan fuerte de la tasa de interés de referencia (en 150 puntis básicos, a 5,50%) ha movido a los mercados localis, en tanto se prevé que el ciclo di durata dei tipi di interessi se extienda per più tempi del previsto.

Aunque el peso chileno volvió a retroceder este jueves aún se mantiene come una de las divisas de mejor desempeño a nivel global: según Bloomberg, la divisa se ha apreciado un 5,70% frente al dólar estadounidense en lo que va del 2022 e se coloca en el tercer lugar del ránking de divises a nivel global.

Cabe mencionar, no obstante, que su nivel de apprezzación frente al dólar ha retrocedido ante la fortaleza de la divisa de EE.UU.

El sol peruano, en tanto, se posiciona en el quinto lugar del ránking al 27 de enero con una apprezzamento del 4,22% en lo que va del 2022.

Classifica delle divise globali in cui è stato consegnato il più grande numero di partecipanti nel 2022.

¿EL DÓLAR PODRÍA DEBILITARSE ESTE 2022?

Renzo Massa, Gerente de Renta Fija de Prima AFP, recuerda también que el cuarto trimestre del 2021 el dólar tuvo una apreciación fuerte con todos los países desarrollados del bloque G-10 e con los países emergentes a ex part, de cepci , al buen desempeño de la bolsa de EE.UU. En esa linea, Massa considera que un endurecimiento de la tasa de interés de la potencia económica por parte de la FED, en tanto sea prudente, no debería tener mayor incidencia en la valorizzazione del billete verde.

“Creemos que el dólar ya has internalizado la posibilidad dell’aumento de tasas de la FED. Per lo tanto e il movimento di apprezzamento e di molto corto plazo. Somos de la creencia que el dólar debería tener cierta volatilidad, pero si es que la FED no se sobrepasa en su restricción de politica monetaria y no sube tasas agresivamente, pOdrías tener undólar que se debilite en las siguientes semanas y meses”, rimarca.

¿Cómo Impactan las politicas de la Fed? Un ajuste de la Reserva Federal ya no significa la ruina en mercados emergentes Fotografo: Stefani Reynolds/Bloomberg (Stefani Reynolds/Bloomberg)

Per altri lavori, Massa resalta que a diferencia de altre epoche o ciclos e subidas de tasas esta vez todos los banchi centrali del mondo están subiendo sus tipi di interessi con anticipazione a lo que hará la FED.

“El Banco Central de Reserva de Perú subió a 3% su tasa y subiría en febrero y marzo llegando a 4%. Eso ayuda bastante a las monedas emergentes. Estas subidas que tiene el dólar son hipos temporales por algunos momentos de versión al riesgo que se incrementa dada la volatilidad normal de los mercati”, puntualizzo.

LO MÁS DESTACADO

El Banco Central de Chile decidió por unanimidad subir la tasa de interés referencial en 150 puntis básico, llevándola a 5,5% en su Reunion de Política Monetaria por encima de lo sperado por el mercado.

por encima de lo sperado por el mercado. La tasa clave ha aumentato di 500 punti básico desde julio con el fin de contener la inflación que llegó a 7.2% en 2021, la más alta en 14 años, que estuvo incidida mayoritariamente por factores localis comoción el est la deprecia fiscale e peso chileno Le aspettative degli economisti e del Banco Central es que el IPC se mantenga sobre 3% a dos años plazo.

Banco Central de Cile Un sello se exhibe afuera del Banco Central de Chile en el centro de Santiago, Chile, el jueves 28 de junio de 2018. (Cristobal Olivares/Bloomberg)

La mayoría de los rendimientos a lo largo de la curva del local de México subierone los bonos con vencimiento a 2 anni tuvieron su mayor movimiento en les operaciones del jueves en la tarde.